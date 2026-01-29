Pieczony dorsz z ziemniakami i sosem jogurtowym

To danie świetnie sprawdzi się zarówno w tygodniu, jak i w weekend. Delikatna ryba pieczona w piekarniku zachowuje soczystość, a ziemniaki nabierają złotego koloru i intensywnego smaku ziół.

Reklama

Czas przygotowania: 40 minut

Liczba porcji: 4

Składniki

Ryba i dodatki - 600 g filetów z dorsza (bez skóry) - 800 g ziemniaków - 3 łyżki oliwy z oliwek - 1 cytryna - 2 ząbki czosnku - sól i świeżo mielony pieprz - suszony tymianek lub oregano

Sos jogurtowy - 200 g jogurtu naturalnego typu greckiego - 1 łyżka soku z cytryny - 1 łyżka oliwy - 1 ząbek czosnku - sól, pieprz - opcjonalnie: koperek lub natka pietruszki

Przygotowanie krok po kroku

Ziemniaki obierz i pokrój na połówki lub ćwiartki. Przełóż je do dużej miski, dodaj oliwę, przeciśnięty czosnek, sól, pieprz oraz suszone zioła. Dokładnie wymieszaj.

Rozgrzej piekarnik do 200°C (góra–dół). Ziemniaki rozłóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz przez około 20 minut, aż zaczną się rumienić.

W tym czasie filety z dorsza skrop sokiem z cytryny, dopraw solą i pieprzem. Po 20 minutach wyjmij blachę, przesuń ziemniaki na boki i ułóż na środku rybę. Całość wstaw ponownie do piekarnika na kolejne 15–18 minut.

Przygotuj sos jogurtowy. W miseczce wymieszaj jogurt z oliwą, sokiem z cytryny i przeciśniętym czosnkiem. Dopraw solą i pieprzem, a na koniec dodaj drobno posiekany koperek lub natkę.

Reklama

Upieczonego dorsza podawaj z gorącymi ziemniakami i porcją sosu jogurtowego.

Jak podawać

Danie najlepiej smakuje podane od razu po wyjęciu z piekarnika. Możesz uzupełnić je prostą surówką z ogórka lub mieszanką sałat z lekkim winegretem. To także dobra propozycja na obiad do pracy – po odgrzaniu nadal pozostaje lekkie i aromatyczne.