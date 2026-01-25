Makaron z kurczakiem i szpinakiem w kremowym sosie

To danie łączy delikatne mięso drobiowe, lekko czosnkowy aromat oraz kremowy sos, który doskonale otula makaron. Możesz je przygotować w jednym garnku i na jednej patelni, co doceni każdy, kto nie lubi sterty naczyń po obiedzie.

Czas przygotowania: 30 minut

Liczba porcji: 4

Składniki

400 g makaronu (penne, tagliatelle lub świderki)

500 g piersi z kurczaka

200 g świeżego szpinaku

200 ml śmietanki 30%

2 ząbk i czosnku

1 mała cebula

2 łyżki oliwy lub masła klarowanego

50 g tartego parmezanu

sól i świeżo mielony pieprz

opcjonalnie: gałka muszkatołowa, suszone chili

Przygotowanie krok po kroku

Ugotuj makaron al dente w osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź, zachowując około pół szklanki wody z gotowania.

Pierś z kurczaka pokrój w niewielką kostkę, dopraw solą i pieprzem. Na dużej patelni rozgrzej oliwę lub masło klarowane i obsmaż mięso na złoty kolor. Zdejmij je na chwilę z patelni.

Na tej samej patelni zeszklij drobno posiekaną cebulę. Dodaj czosnek i smaż krótko, tylko do momentu aż zacznie pachnieć. Wrzuć szpinak i poczekaj, aż zwiędnie.

Wlej śmietankę, dodaj starty parmezan oraz kilka łyżek wody z gotowania makaronu. Całość delikatnie podgrzewaj, aż sos stanie się gładki i kremowy. Dopraw do smaku solą, pieprzem i – jeśli lubisz – szczyptą gałki muszkatołowej.

Dodaj kurczaka i ugotowany makaron, dokładnie wymieszaj i podgrzewaj jeszcze 1–2 minuty, aby wszystkie smaki się połączyły.

Jak podawać

Makaron najlepiej podawać od razu, posypany dodatkowym parmezanem i świeżo mielonym pieprzem. Dobrze komponuje się z prostą sałatką z rukoli lub pomidorów. To również świetny obiad „na jutro” – po odgrzaniu nadal zachowuje kremową konsystencję i intensywny smak.