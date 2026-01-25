Makaron z kurczakiem i szpinakiem w kremowym sosie
To danie łączy delikatne mięso drobiowe, lekko czosnkowy aromat oraz kremowy sos, który doskonale otula makaron. Możesz je przygotować w jednym garnku i na jednej patelni, co doceni każdy, kto nie lubi sterty naczyń po obiedzie.
Czas przygotowania: 30 minut
Liczba porcji: 4
Składniki
- 400 g makaronu (penne, tagliatelle lub świderki)
- 500 g piersi z kurczaka
- 200 g świeżego szpinaku
- 200 ml śmietanki 30%
- 2 ząbki czosnku
- 1 mała cebula
- 2 łyżki oliwy lub masła klarowanego
- 50 g tartego parmezanu
- sól i świeżo mielony pieprz
- opcjonalnie: gałka muszkatołowa, suszone chili
Przygotowanie krok po kroku
Ugotuj makaron al dente w osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź, zachowując około pół szklanki wody z gotowania.
Pierś z kurczaka pokrój w niewielką kostkę, dopraw solą i pieprzem. Na dużej patelni rozgrzej oliwę lub masło klarowane i obsmaż mięso na złoty kolor. Zdejmij je na chwilę z patelni.
Na tej samej patelni zeszklij drobno posiekaną cebulę. Dodaj czosnek i smaż krótko, tylko do momentu aż zacznie pachnieć. Wrzuć szpinak i poczekaj, aż zwiędnie.
Wlej śmietankę, dodaj starty parmezan oraz kilka łyżek wody z gotowania makaronu. Całość delikatnie podgrzewaj, aż sos stanie się gładki i kremowy. Dopraw do smaku solą, pieprzem i – jeśli lubisz – szczyptą gałki muszkatołowej.
Dodaj kurczaka i ugotowany makaron, dokładnie wymieszaj i podgrzewaj jeszcze 1–2 minuty, aby wszystkie smaki się połączyły.
Jak podawać
Makaron najlepiej podawać od razu, posypany dodatkowym parmezanem i świeżo mielonym pieprzem. Dobrze komponuje się z prostą sałatką z rukoli lub pomidorów. To również świetny obiad „na jutro” – po odgrzaniu nadal zachowuje kremową konsystencję i intensywny smak.
