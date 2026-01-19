To danie może komuś się kojarzyć ze szkolna stołówką lub przedszkolnym obiadem. Kiedyś gotowano je często. Wykorzystywano w ten sposób mięso, na którym gotowano bulion. Warto wrócić do tego przepisu. Potrawkę z kurczaka w aksamitnym sosie podamy np. z ziemniakami i buraczkami. To bardzo pyszna klasyka.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Potrawka z kurczaka to danie proste w przygotowaniu i tanie. Składniki kupimy w każdym sklepie. Możemy wykorzystać mięso drobiowe, na którym ugotowaliśmy zupę. To świetny pomysł na obiad dla całej rodziny, pełen białka. Uzupełnieniem potrawki może być ryż, albo ziemniaki. Nie zapominajmy oczywiście o podaniu do drugiego dania odpowiedniej porcji warzyw. Surówka z kiszonej kapusty albo jarzynka na ciepło będą idealne.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja -potrawka z kurczaka w aksamitnym sosie
Składniki
- pół kurczaka
- 3 marchewki
- pietruszka
- kawałek selera
- pół pora
- cebula
- żółtko
- puszka groszku
- 2 łyżki mąki
- 2 łyżki masła
- 2 łyżki słodkiej śmietanki lub mleka
- łyżka musztardy
- sól, pieprz
- liść laurowy, kilka ziaren pieprzu czarnego i ziela angielskiego
Przygotowanie
Warzywa obieramy i myjemy. Mięso i warzywa wkładamy do garnka, dodajemy liście laurowe, ziele angielskie oraz pieprz. Solimy. Gotujemy, aż mięso będzie miękkie. Potem wyjmujemy mięso i marchewkę. Bulion będzie doskonały jako podstawa do przygotowania wielu zup. Z kurczaka zdejmujemy skórkę, mięso oddzielamy od kości. Marchewkę i mięso kroimy na dość duże kawałki. Na patelni rozgrzewamy masło, dodajemy mąkę i energicznie mieszamy. Potem wlewamy na patelnię szklankę bulionu. Znowu mieszamy. Ma powstać gęsty sos. Żółtko roztrzepujemy z mlekiem lub słodką śmietanką i hartujemy bulionem - nie może być wrzący, dodajemy musztardę i mieszamy na jednolitą masę. Do garnka wkładamy mięso, marchewkę, dodajemy sos i żółtko ze śmietanką. Dodajemy też odsączony groszek z puszki. Doprawiamy solą i pieprzem. Zagotowujemy. Potrawka z kurczakaw aksamitnym sosie gotowa.
