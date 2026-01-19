To danie może komuś się kojarzyć ze szkolna stołówką lub przedszkolnym obiadem. Kiedyś gotowano je często. Wykorzystywano w ten sposób mięso, na którym gotowano bulion. Warto wrócić do tego przepisu. Potrawkę z kurczaka w aksamitnym sosie podamy np. z ziemniakami i buraczkami. To bardzo pyszna klasyka.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Potrawka z kurczaka to danie proste w przygotowaniu i tanie. Składniki kupimy w każdym sklepie. Możemy wykorzystać mięso drobiowe, na którym ugotowaliśmy zupę. To świetny pomysł na obiad dla całej rodziny, pełen białka. Uzupełnieniem potrawki może być ryż, albo ziemniaki. Nie zapominajmy oczywiście o podaniu do drugiego dania odpowiedniej porcji warzyw. Surówka z kiszonej kapusty albo jarzynka na ciepło będą idealne.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja -potrawka z kurczaka w aksamitnym sosie

Składniki

pół kurczaka

3 marchewki

pietruszka

kawałek selera

pół pora

cebula

żółtko

puszka groszku

2 łyżki mąki

2 łyżki masła

2 łyżki słodkiej śmietanki lub mleka

łyżka musztardy

sól, pieprz

liść laurowy, kilka ziaren pieprzu czarnego i ziela angielskiego

Przygotowanie

Warzywa obieramy i myjemy. Mięso i warzywa wkładamy do garnka, dodajemy liście laurowe, ziele angielskie oraz pieprz. Solimy. Gotujemy, aż mięso będzie miękkie. Potem wyjmujemy mięso i marchewkę. Bulion będzie doskonały jako podstawa do przygotowania wielu zup. Z kurczaka zdejmujemy skórkę, mięso oddzielamy od kości. Marchewkę i mięso kroimy na dość duże kawałki. Na patelni rozgrzewamy masło, dodajemy mąkę i energicznie mieszamy. Potem wlewamy na patelnię szklankę bulionu. Znowu mieszamy. Ma powstać gęsty sos. Żółtko roztrzepujemy z mlekiem lub słodką śmietanką i hartujemy bulionem - nie może być wrzący, dodajemy musztardę i mieszamy na jednolitą masę. Do garnka wkładamy mięso, marchewkę, dodajemy sos i żółtko ze śmietanką. Dodajemy też odsączony groszek z puszki. Doprawiamy solą i pieprzem. Zagotowujemy. Potrawka z kurczakaw aksamitnym sosie gotowa.