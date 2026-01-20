Placki ziemniaczane to klasyka. Chyba nie ma osoby, która by ich nie lubiła. Mamy niezawodny sposób na to, by były chrupkie, puszyste, po prostu idealne. Zdradzimy sposób wypróbowany przez lata w kuchni. Ważne są proporcje. Pamiętajmy, placki ziemniaczane robi się przede wszystkim z ziemniaków.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Podajemy świetny sposób na chrupiące, tradycyjne placki ziemniaczane. Są złociste i pachnące. Można je podać z różnymi sosami - co kto lubi. To danie tanie i pyszne. Podajmy placki ziemniaczane z ulubionymi dodatkami. Nie bez powodu wiele osób zastanawia się, ile mąki pszennej użyć do tego dania. Zazwyczaj wystarczy niewiele - 2, 3 łyżki. Wszystko zależy od tego, ile wody zawierają ziemniaki, użyte do przygotowania placków. Masa na placki ziemniaczane powinna być gęsta, ale nie może być sucha.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - placki ziemniaczane

Składniki

1 kg ziemniaków

2 jajka

cebula

2 łyżki mąki

sól, pieprz do smaku

olej do smażenia

Przygotowanie

Obieramy ziemniaki i ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Utarte ziemniaki odciskamy z nadmiaru wody. Na tarce o drobnych oczkach ścieramy też obraną cebulę i dodajemy do ziemniaków. Do utartych ziemniaków i cebuli dodajemy jajko i mąkę pszenną. Jeśli masa jest zbyt płynna, możemy dodać jeszcze jedną łyżkę mąki. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku, a następnie dokładnie mieszamy. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i smażymy placki - nie mogą być zbyt grube - na złoty kolor. Po usmażeniu odsączamy placki ziemniaczane z tłuszczu na papierowym ręczniku. Podajemy gorące. Smacznego!