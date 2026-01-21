Tradycyjnie knedle przygotowuje się z ciasta ziemniaczanego. Jest więc z nimi trochę roboty. Proponujemy ciasto łatwiejsze. Robi się je szybciej i jest bardzo smaczne. Knedle są leniwe, o mniej przy nich pracy, ale są równie pyszne, a może nawet jeszcze pyszniejsze niż te tradycyjne.

Knedle - danie kultowe

Nazwa "knedel" pochodzi od niemieckiego słowa "knödel", czyli kluska. Przygotowuje się je w Niemczech, Austrii i Czechach. Miewają nadzienie wytrawne, ale często robione są na słodko.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - leniwe knedle z morelami

Składniki

  • 250 g tłustego twarogu
  • 1 jajko
  • 1 łyżka mąki ziemniaczanej
  • Ok. 1/2 szklanki mąki
  • pół kilograma jabłek
  • cynamon - dwie kopiaste łyżeczki
  • 50 g masła
  • kilka łyżek bułki tartej

Przygotowanie

Jabłka obieramy, kroimy w kostkę, posypujemy obficie cynamonem. W misce dokładnie rozgniatamy twaróg widelcem. Dodajemy jajko, mąkę i szybko wyrabiamy ciasto. Ciasto kładziemy na stolnicy. Jeśli jest za rzadkie, dodajemy trochę mąki. Z ciasta formujemy wałek o średnicy ok. 4 cm i kroimy plasterki o grubości ok. 2 cm. Każdy kawałek ciasta lekko ugniatamy. Kładziemy na niego nadzienie jabłkowe - dwie łyżeczki. Dokładnie oblepiamy jabłka ciastem. Formujemy zgrabne kulki. Zagotowujemy lekko osoloną wodę. Knedle wrzucamy na wrzątek i gotujemy ok. 4 minuty po tym, jak wypłyną na wierzch. Podajemy polane bułką tarta zrumienioną na maśle. Leniwe knedle z jabłkami gotowe. Smacznego!