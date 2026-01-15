Przygotowaliśmy pięć sprawdzonych propozycji, które można zabrać ze sobą do pracy, są proste w przygotowaniu i dostarczają wszystkich najważniejszych składników odżywczych.
Owsianka nocna z jogurtem i owocami
Składniki:
- 5 łyżek płatków owsianych
- 150 ml jogurtu naturalnego
- 1 łyżka nasion chia
- garść borówek lub malin
- łyżeczka miodu
Przygotowanie:
Wszystkie składniki wymieszaj w słoiku lub pojemniku. Odstaw na noc do lodówki. Rano śniadanie jest gotowe do zabrania.
Dlaczego warto: owsianka stabilizuje poziom cukru we krwi i syci na wiele godzin.
Kanapki pełnoziarniste z pastą jajeczną
Składniki:
- 2 kromki chleba pełnoziarnistego
- 2 jajka
- 1 łyżka jogurtu naturalnego
- szczypiorek
- sól i pieprz
Przygotowanie:
Jajka ugotuj na twardo, posiekaj i wymieszaj z jogurtem oraz przyprawami. Nałóż pastę na pieczywo.
Dlaczego warto: jajka to doskonałe źródło białka i witamin.
Wrap z kurczakiem i warzywami
Składniki:
- pełnoziarnisty wrap
- 100 g grillowanego kurczaka
- sałata
- pomidor
- ogórek
- 2 łyżki sosu jogurtowego
Przygotowanie:
Składniki ułóż na placku, zwiń w rulon i zapakuj.
Dlaczego warto: lekkie, ale bardzo sycące śniadanie do pracy.
Twarożek z warzywami
Składniki:
- 200 g twarogu półtłustego
- 2 łyżki jogurtu
- rzodkiewka
- szczypiorek
- sól i pieprz
Przygotowanie:
Wymieszaj wszystkie składniki na gładką pastę.
Dlaczego warto: dużo białka i mało kalorii.
Smoothie bowl do słoika
Składniki:
- banan
- truskawki
- jogurt naturalny
- granola
- nasiona chia
Przygotowanie:
Zblenduj owoce z jogurtem, przelej do słoika i posyp dodatkami.
Dlaczego warto: lekka, ale odżywcza propozycja.
Podsumowanie
Zdrowe śniadanie do pracy nie musi być nudne ani czasochłonne. Wystarczy kilka prostych składników i odrobina planowania, aby każdego dnia zapewnić sobie solidną dawkę energii. Te pięć propozycji można dowolnie modyfikować według własnych upodobań.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję