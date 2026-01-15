Przygotowaliśmy pięć sprawdzonych propozycji, które można zabrać ze sobą do pracy, są proste w przygotowaniu i dostarczają wszystkich najważniejszych składników odżywczych.

Owsianka nocna z jogurtem i owocami

Składniki:

Reklama

5 łyżek płatków owsianych

150 ml jogurtu naturalnego

1 łyżka nasion chia

garść borówek lub malin

łyżeczka miodu

Przygotowanie:

Wszystkie składniki wymieszaj w słoiku lub pojemniku. Odstaw na noc do lodówki. Rano śniadanie jest gotowe do zabrania.

Dlaczego warto: owsianka stabilizuje poziom cukru we krwi i syci na wiele godzin.

Kanapki pełnoziarniste z pastą jajeczną

Składniki:

2 kromki chleba pełnoziarnistego

2 jajka

1 łyżka jogurtu naturalnego

szczypiorek

sól i pieprz

Przygotowanie:

Jajka ugotuj na twardo, posiekaj i wymieszaj z jogurtem oraz przyprawami. Nałóż pastę na pieczywo.

Dlaczego warto: jajka to doskonałe źródło białka i witamin.

Wrap z kurczakiem i warzywami

Składniki:

pełnoziarnisty wrap

100 g grillowanego kurczaka

sałata

pomidor

ogórek

2 łyżki sosu jogurtowego

Przygotowanie:

Składniki ułóż na placku, zwiń w rulon i zapakuj.

Dlaczego warto: lekkie, ale bardzo sycące śniadanie do pracy.

Twarożek z warzywami

Składniki:

200 g twarogu półtłustego

2 łyżki jogurtu

rzodkiewka

szczypiorek

sól i pieprz

Przygotowanie:

Wymieszaj wszystkie składniki na gładką pastę.

Dlaczego warto: dużo białka i mało kalorii.

Smoothie bowl do słoika

Składniki:

banan

truskawki

jogurt naturalny

granola

nasiona chia

Przygotowanie:

Zblenduj owoce z jogurtem, przelej do słoika i posyp dodatkami.

Dlaczego warto: lekka, ale odżywcza propozycja.

Podsumowanie

Zdrowe śniadanie do pracy nie musi być nudne ani czasochłonne. Wystarczy kilka prostych składników i odrobina planowania, aby każdego dnia zapewnić sobie solidną dawkę energii. Te pięć propozycji można dowolnie modyfikować według własnych upodobań.