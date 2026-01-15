Przygotowaliśmy pięć sprawdzonych propozycji, które można zabrać ze sobą do pracy, są proste w przygotowaniu i dostarczają wszystkich najważniejszych składników odżywczych.

Owsianka nocna z jogurtem i owocami

Składniki:

  • 5 łyżek płatków owsianych
  • 150 ml jogurtu naturalnego
  • 1 łyżka nasion chia
  • garść borówek lub malin
  • łyżeczka miodu

Przygotowanie:

Wszystkie składniki wymieszaj w słoiku lub pojemniku. Odstaw na noc do lodówki. Rano śniadanie jest gotowe do zabrania.

Dlaczego warto: owsianka stabilizuje poziom cukru we krwi i syci na wiele godzin.

Kanapki pełnoziarniste z pastą jajeczną

Składniki:

  • 2 kromki chleba pełnoziarnistego
  • 2 jajka
  • 1 łyżka jogurtu naturalnego
  • szczypiorek
  • sól i pieprz

Przygotowanie:

Jajka ugotuj na twardo, posiekaj i wymieszaj z jogurtem oraz przyprawami. Nałóż pastę na pieczywo.

Dlaczego warto: jajka to doskonałe źródło białka i witamin.

Wrap z kurczakiem i warzywami

Składniki:

  • pełnoziarnisty wrap
  • 100 g grillowanego kurczaka
  • sałata
  • pomidor
  • ogórek
  • 2 łyżki sosu jogurtowego

Przygotowanie:

Składniki ułóż na placku, zwiń w rulon i zapakuj.

Dlaczego warto: lekkie, ale bardzo sycące śniadanie do pracy.

Twarożek z warzywami

Składniki:

  • 200 g twarogu półtłustego
  • 2 łyżki jogurtu
  • rzodkiewka
  • szczypiorek
  • sól i pieprz

Przygotowanie:

Wymieszaj wszystkie składniki na gładką pastę.

Dlaczego warto: dużo białka i mało kalorii.

Smoothie bowl do słoika

Składniki:

  • banan
  • truskawki
  • jogurt naturalny
  • granola
  • nasiona chia

Przygotowanie:

Zblenduj owoce z jogurtem, przelej do słoika i posyp dodatkami.

Dlaczego warto: lekka, ale odżywcza propozycja.

Podsumowanie

Zdrowe śniadanie do pracy nie musi być nudne ani czasochłonne. Wystarczy kilka prostych składników i odrobina planowania, aby każdego dnia zapewnić sobie solidną dawkę energii. Te pięć propozycji można dowolnie modyfikować według własnych upodobań.