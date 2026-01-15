To propozycja idealna dla osób dbających o linię, ale też dla tych, którzy po prostu chcą zjeść domowy, zbilansowany posiłek.

Składniki (2–3 porcje)

400 g mielonego mięsa z indyka lub kurczaka

1 mała cebula

1 jajko

2 łyżki płatków owsianych lub bułki tartej pełnoziarnistej

sól, pieprz, papryka słodka

1/2 łyżeczki ziół prowansalskich

600 g ziemniaków

2 średni e buraki

1–2 łyżki oliwy z oliwek

rozmaryn lub tymianek do ziemniaków

Reklama

Przygotowanie

Mięso mielone przełóż do miski, dodaj drobno posiekaną cebulę, jajko, płatki owsiane oraz przyprawy. Dokładnie wymieszaj i uformuj niewielkie kotlety.

Kotlety ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w temperaturze 180°C przez około 25–30 minut, obracając je w połowie pieczenia.

Ziemniaki obierz, pokrój w cząstki, skrop oliwą, posyp solą i ziołami. Piecz razem z kotletami lub osobno przez około 35–40 minut, aż będą złociste.

razem z kotletami lub osobno przez około 35–40 minut, aż będą złociste. Buraki obierz, pokrój w kostkę lub plastry, skrop oliwą i piecz w 190°C przez około 40–45 minut, aż będą miękkie.

Wszystkie składniki podawaj na ciepło jako pełnowartościowy, dietetyczny obiad.

Dlaczego to danie jest fit?

Kotlety są pieczone zamiast smażone, co znacząco obniża kaloryczność potrawy. Chude mięso drobiowe dostarcza białka, ziemniaki są źródłem energii, a buraki wspierają trawienie i krążenie. To prosty przykład zdrowej kuchni domowej.