Składniki (2–3 porcje)

250 g makaronu spaghetti1 średni brokuł

200 ml śmietanki 18% lub 30%

100 g sera żółtego (cheddar, gouda lub emmentaler)

1 ząbek czosnku

2 łyżki masła lub oliwy

sól i świeżo mielony pieprz

szczypta gałki muszkatołowej

muszkatołowej opcjonalnie: parmezan do posypania

Przygotowanie

Makaron ugotuj al dente według instrukcji na opakowaniu. Brokuła podziel na różyczki i ugotuj w osolonej wodzie lub na parze przez 3–4 minuty, aż będzie miękki, ale nadal jędrny.

Na patelni rozpuść masło, dodaj drobno posiekany czosnek i smaż krótko, aż uwolni aromat. Wlej śmietankę i podgrzewaj na małym ogniu.

Dodaj starty ser i mieszaj, aż sos stanie się gładki i kremowy. Dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową.

Do sosu dodaj ugotowanego brokuła oraz makaron. Delikatnie wymieszaj. W razie potrzeby dolej odrobinę wody z gotowania makaronu.

Podanie

Spaghetti serowo-brokułowe najlepiej smakuje podane od razu po przygotowaniu. Na wierzchu można posypać danie startym parmezanem lub świeżo mielonym pieprzem. Dla przełamania smaku sprawdzą się także płatki chili lub kilka kropel soku z cytryny.