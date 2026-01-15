Spaghetti bolognese to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań kuchni włoskiej, które na stałe zagościło także w polskich domach. Aromatyczny sos mięsny, długo gotowany z pomidorami i ziołami, w połączeniu z makaronem tworzy sycący i uniwersalny posiłek – idealny zarówno na szybki obiad w tygodniu, jak i na rodzinne spotkanie przy stole.