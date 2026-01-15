Spaghetti bolognese to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań kuchni włoskiej, które na stałe zagościło także w polskich domach. Aromatyczny sos mięsny, długo gotowany z pomidorami i ziołami, w połączeniu z makaronem tworzy sycący i uniwersalny posiłek – idealny zarówno na szybki obiad w tygodniu, jak i na rodzinne spotkanie przy stole.
Choć oryginalne ragù alla bolognese różni się od popularnej wersji, ta klasyczna odsłona spaghetti bolognese cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki prostocie i głębokiemu smakowi.
Składniki (3–4 porcje)
- 400 g makaronu spaghetti
- 400 g mielonej wołowiny lub wołowo-wieprzowej
- 1 puszka krojonych pomidorów (400 g)
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego
- 1 średnia cebula
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- 1/2 szklanki bulionu lub wody
- sól i świeżo mielony pieprz
- 1 łyżeczka oregano lub bazylii
- szczypta cukru (opcjonalnie)
- tarty parmezan do podania
Przygotowanie
- Cebulę drobno posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę. Na dużej patelni rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę. Dodaj czosnek i smaż krótko, aż zacznie pachnieć.
- Dodaj mięso mielone i smaż, aż się zarumieni i rozpadnie na mniejsze kawałki. Dopraw solą i pieprzem.
- Dodaj pomidory z puszki, koncentrat pomidorowy oraz bulion. Wymieszaj i gotuj na małym ogniu przez około 20–30 minut, aż sos zgęstnieje.
- Dopraw sos oregano lub bazylią oraz, jeśli potrzeba, szczyptą cukru. W międzyczasie ugotuj makaron spaghetti al dente według instrukcji na opakowaniu.
- Ugotowany makaron podawaj z gorącym sosem bolognese, posypany tartym parmezanem.
Podanie
Spaghetti bolognese najlepiej smakuje podane od razu po przygotowaniu. Danie można uzupełnić świeżą bazylią lub natką pietruszki oraz odrobiną oliwy z oliwek. To prosty, domowy obiad, który zawsze się sprawdza.
