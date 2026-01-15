Choć oryginalne ragù alla bolognese różni się od popularnej wersji, ta klasyczna odsłona spaghetti bolognese cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki prostocie i głębokiemu smakowi.

Składniki (3–4 porcje)

  • 400 g makaronu spaghetti
  • 400 g mielonej wołowiny lub wołowo-wieprzowej
  • 1 puszka krojonych pomidorów (400 g)
  • 2 łyżki koncentratu pomidorowego
  • 1 średnia cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • 1/2 szklanki bulionu lub wody
  • sól i świeżo mielony pieprz
  • 1 łyżeczka oregano lub bazylii
  • szczypta cukru (opcjonalnie)
  • tarty parmezan do podania
Przygotowanie

  • Cebulę drobno posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę. Na dużej patelni rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę. Dodaj czosnek i smaż krótko, aż zacznie pachnieć.
  • Dodaj mięso mielone i smaż, aż się zarumieni i rozpadnie na mniejsze kawałki. Dopraw solą i pieprzem.
  • Dodaj pomidory z puszki, koncentrat pomidorowy oraz bulion. Wymieszaj i gotuj na małym ogniu przez około 20–30 minut, aż sos zgęstnieje.
  • Dopraw sos oregano lub bazylią oraz, jeśli potrzeba, szczyptą cukru. W międzyczasie ugotuj makaron spaghetti al dente według instrukcji na opakowaniu.
  • Ugotowany makaron podawaj z gorącym sosem bolognese, posypany tartym parmezanem.

Podanie

Spaghetti bolognese najlepiej smakuje podane od razu po przygotowaniu. Danie można uzupełnić świeżą bazylią lub natką pietruszki oraz odrobiną oliwy z oliwek. To prosty, domowy obiad, który zawsze się sprawdza.