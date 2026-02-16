Śledzie to podstawa menu w Wielkim Poście. Ta wersja śledzi sprawdzi się też przy innych okazjach. Spróbujmy ich w Środę Popielcową.

Dobre śledzie to podstawa

Gwarancją sukcesu podczas przygotowywania śledzi są przede wszystkim dobrej jakości śledzie. Te solone ryby powinny mieć mięso tłuste i jasne. Najlepiej takie z beczki. Unikajmy filetów śledziowych, które są nienaturalnie białe. Śledzie kupujmy u zaufanego sprzedawcy. Idealne są matiasy.

Śledzie w różnych wersjach

Śledzie przygotowane z rozmaitymi dodatkami to żelazny punkt programu na Wielki Post. Nawet jeśli ktoś o kuchni i gotowaniu wie niewiele, może przygotować pyszne śledzie. Do śledzi pasują różne dodatki - wytrawne i słodkie - oraz rozmaite przyprawy. Śledzie najlepiej smakują na drugi a nawet trzeci dzień, gdy smaki przegryzą.

Przepis na śledzie po kaszubsku Magdy Gessler

Przepis na śledzie po kaszubsku przypomniała w programie "Kuchenne rewolucje" Magda Gessler, która zmieniała oblicze gdańskiej restauracji "Rybka".

Składniki

0,5 kg filetów śledziowych (matiasy)

2 łyżki cukru

1/4 szklanki oleju

4 łyżki octu

4 łyżki koncentratu pomidorowego

50 dkg cebuli

3 ziarenka ziela angielskiego

3 liście laurowe

ziarenka gorczycy

Przygotowanie

Wymoczone filety kroimy na kawałki. Na oleju dusimy cebulę, gdy się zeszkli, dodajemy cukier i chwilę smażymy. Na patelnię z cebulą wlewamy ocet, dodajemy liście laurowe, ziele angielskie, koncentrat pomidorowy. Mieszamy i dusimy kilka minut. Zdejmujemy patelnię z ognia i dodajemy ziarenka gorczycy. Pomidorową cebulę studzimy. Bierzemy duży słoik - na dno dajemy sos cebulowy, na niego śledzie i tak naprzemiennie. Śledzie po kaszubsku według przepisu Magdy Gessler najlepiej smakują po 24 godzinach, gdy dobrze się zamarynują i przejdą smakiem przypraw.