Śledzie to podstawa menu w Wielkim Poście. Ta wersja śledzi sprawdzi się też przy innych okazjach. Spróbujmy ich w Środę Popielcową.
Dobre śledzie to podstawa
Gwarancją sukcesu podczas przygotowywania śledzi są przede wszystkim dobrej jakości śledzie. Te solone ryby powinny mieć mięso tłuste i jasne. Najlepiej takie z beczki. Unikajmy filetów śledziowych, które są nienaturalnie białe. Śledzie kupujmy u zaufanego sprzedawcy. Idealne są matiasy.
Śledzie w różnych wersjach
Śledzie przygotowane z rozmaitymi dodatkami to żelazny punkt programu na Wielki Post. Nawet jeśli ktoś o kuchni i gotowaniu wie niewiele, może przygotować pyszne śledzie. Do śledzi pasują różne dodatki - wytrawne i słodkie - oraz rozmaite przyprawy. Śledzie najlepiej smakują na drugi a nawet trzeci dzień, gdy smaki przegryzą.
Przepis na śledzie po kaszubsku Magdy Gessler
Przepis na śledzie po kaszubsku przypomniała w programie "Kuchenne rewolucje" Magda Gessler, która zmieniała oblicze gdańskiej restauracji "Rybka".
Składniki
- 0,5 kg filetów śledziowych (matiasy)
- 2 łyżki cukru
- 1/4 szklanki oleju
- 4 łyżki octu
- 4 łyżki koncentratu pomidorowego
- 50 dkg cebuli
- 3 ziarenka ziela angielskiego
- 3 liście laurowe
- ziarenka gorczycy
Przygotowanie
Wymoczone filety kroimy na kawałki. Na oleju dusimy cebulę, gdy się zeszkli, dodajemy cukier i chwilę smażymy. Na patelnię z cebulą wlewamy ocet, dodajemy liście laurowe, ziele angielskie, koncentrat pomidorowy. Mieszamy i dusimy kilka minut. Zdejmujemy patelnię z ognia i dodajemy ziarenka gorczycy. Pomidorową cebulę studzimy. Bierzemy duży słoik - na dno dajemy sos cebulowy, na niego śledzie i tak naprzemiennie. Śledzie po kaszubsku według przepisu Magdy Gessler najlepiej smakują po 24 godzinach, gdy dobrze się zamarynują i przejdą smakiem przypraw.
