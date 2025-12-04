Kartacze z mięsem to przysmak na południu Polski. Są pyszne. Idealne połączenie ziemniaków i mięsa. Olbrzymie kluchy napakowane aromatycznym mięsnym farszem. Nie są to pyzy, smakują inaczej i ciasto ma inną konsystencję.

Kartacze sejneńskie

Kartacze sejneńskie to regionalna potrawa wpisana na listę produktów tradycyjnych w 2006 r. Oryginalne można zjeść w Sejnach, ale można także z powodzeniem przygotować kartacze w domu. Podłużne kartacze mają od 8 do 12 centymetrów długości. Podaje się je polane zrumienioną cebulką, skwarkami i śmietaną. Do zrobienia masy ziemniaczanej używa się zarówno surowych, startych ziemniaków, jak i ugotowanych, drobno zmielonych lub przeciśniętych przez sito.

Przygotowanie kartaczy nie zajmie wbrew pozorom wiele czasu. To niedroga potrawa, do której składniki bez problemu kupimy w każdym sklepie spożywczym. Potrawa z ludowej kuchni, która teraz podbija restauracje.

Składniki

600 g łopatki wieprzowej lub np. szynki wieprzowej

5 kg ziemniaków

1 duża cebula

4 łyżki mąki pszennej

1 łyżka majeranku

3 ząbki czosnku

sól, pieprz

Przygotowanie

Gotujemy łopatkę w wodzie z liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Ostudzone mięso milimy razem z cebulą i czosnkiem. 1,5 ,5 kg ziemniaków gotujemy i przeciskamy przez praskę. Farsz doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem. Resztę ziemniaków obieramy i ścieramy na tarce na drobnych oczkach. Odciskamy je z nadmiaru soku. Z ziemniaków ugotowanych i surowych oraz mąki zagniatamy ciasto. Z masy ziemniaczanej robimy kulki o średnicy 7 cm i rozpłaszczamy je w dłoni. Na środek nakładamy mięsny farsz i zalepiamy boki. Nadajemy kluskom podłużny kształt wrzeciona. W dużym garnku zagotowujemy osoloną wodę. Delikatnie wrzucamy kartacze wrzątek. Są gotowe 10 minut po wypłynięciu. Podajemy kartacze polane podsmażoną cebulką.