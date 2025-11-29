Czeska kapusta zasmażana to potrawa pełna smaku. Przygotowuje się ją szybko, z naprawdę niewielu składników. W Czechach często jest podawana z knedlikami i duszoną wieprzowiną lub gulaszem. Podobnie przyrządza się tę kapustę także na południu Polski. Gdy nie mamy zbyt wiele czasu na przygotowanie pracochłonnego bigosu, zróbmy po prostu kapustę po czesku. Proponujemy przygotować większą porcję, bo jest tak pyszna, że szybko znika. Już samo próbowanie, czy wyszła dobra, może sprawić, że kapusta gwałtownie się "skurczy".

Kapusta po czesku - przepis

Składniki

1 kg kapusty kiszonej

0,5 kg boczku wędzonego

2 cebule

5 łyżek oleju lub smalcu

Liść laurowy

Ziele angielskie

Sól do smaku

Pieprz czarny

1 łyżeczka cukru

łyżeczka kminku

pół łyżki mąki

Przygotowanie

Boczek kroimy w kostkę. Wytapiamy go na suchej patelni, na małym ogniu. Cebulę obieramy i siekamy. Gdy z boczku wytopi się już trochę tłuszczu, wrzucamy na patelnie cebule i smażymy całość na delikatny złoty kolor. Kapustę kroimy, wkładamy do garnka - jeśli jest zbyt kwaśna, odciskamy sok i zostawiamy na później. Kapustę zalewamy wodą, dodajemy ziele angielskie i liść laurowy. Gotujemy na średnim ogniu przez ok. pół godziny. Odcedzamy kapustę, dodajemy do niej boczek z cebulą, cukier i przyprawy. Jeśli trzeba, solimy do smaku. Przesmażamy kapustę z boczkiem. Mąkę rozrabiamy z odrobiną wody. Dodajemy do kapusty i dosłownie chwilę gotujemy. Smacznego!