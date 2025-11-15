Rosół to niekwestionowany król zup. Zazwyczaj podajemy go na niedzielny obiad albo podczas świąt. Bywa "kołem ratunkowym", gdy jesteśmy chorzy albo boli nas głowa po zbyt suto zakrapianej imprezie. Wtedy najbardziej doceniamy jego smak i odżywcze wartości.

Na jakim mięsie gotować rosół?

Rosół najczęściej gotujemy na świeżych warzywach oraz kilku różnych gatunkach mięsa. O ile takie mięsa jak kura, kacza czy wołowina, świetnie nadają się do gotowania rosołu, o tyle niektórych w ogóle nie powinno się do niego dodawać. Który mięs stanowczo unikać podczas gotowania rosołu?

Reklama

Podstawa to rzecz jasna mięso świeże. Trzeba wybierać tylko i wyłącznie takie. Do tego świetnie nadaje się klasyka gatunku, czyli kurczak lub indyk, ale też mniej oczywiste jak gęś lub kaczka. Dobrym wyborem będzie również wspomniana wołowina.

Na tych mięsach gotuje się rosół

Lista mięs, na których warto gotować rosół wygląda tak:

wołowina

kurczak lub indyk

gęś

kaczka

królik

Co dodać do rosołu podczas gotowania?

Trików na aromatyczny i smaczny rosół jest wiele. Podstawa to rzecz jasna świeże warzywa takie jak por, marchew, pietruszka, seler czy opalana nad gazem cebuli. Ta ostatnia od pewnego czasu jest jednak przedmiotem sporu. Niektórzy uważają, że jest niezdrowa i nie powinno się jej dodawać. W rosole mogą a właściwie powinny znaleźć się także aromatyczne przyprawy jak lubczyk, czy owoce jałowca. Niektórzy szefowie kuchni dodają do rosołu szczyptę cynamonu, imbiru lub owoc a dokładnie jabłko.

Jak długo gotować rosół?

Rosół powinien gotować się co najmniej trzy godziny. W krajach azjatyckich buliony gotowane na wołowinie "pyrkają" nawet od 48 do 72 godziny. Ogień pod rosołem powinien być niewielki, bo zupa ta ma "mrugać" a nie bulgotać.

Na jakim mięsie nie gotować rosołu?

Nie wszystkie mięsa nadają się do gotowania rosołu. Jednym z nich są podroby. Rosołu nie gotuje się także na głowach czy ogonach drobiu. Powód? To siedlisko pasożytów, które nie tylko zanieczyści nasz wywar, ale może być również zagrożeniem dla naszego zdrowia. Magda Gessler za mięso, które nie nadaje się do gotowania rosołu, uważa kurę. Polacy myślą, że kura to mięso. A kura to hormon - stwierdziła w wywiadzie dla wp.pl.

Przepis na rosół królewski - składniki

ćwiartka kury

kawałek cielęciny

szponder wołowy

2 - liście laurowe

kilka ziarenek ziela angielskiego

kilka gałązek lubczyku

sól

2 - marchewki

1 - pietruszka

½ - selera

kilka pieczarek

kawałek pora

1 - cebula

1 łyżka - masła klarowanego

Rosół królewski - przygotowanie