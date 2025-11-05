Curry z ziemniaków i ciecierzycy z koperkiem: poezja smaków i zapachów na talerzu

Już samo przygotowanie tego dania to czysta przyjemność: po obgotowaniu różyczek kalafiora i ugotowaniu pokrojonych ziemniaków na wolnym ogniu, cebula, czosnek, imbir i chili smażone są na oleju do uzyskania złotego koloru. Aromat jest przytulny, treściwy, z nutą pieczonej cebuli, a jednocześnie pikantny i świeży dzięki imbirowi oraz owocowo-słodki dzięki czerwonej papryczce chili. Następnie do głosu dochodzą przyprawy: słonecznie żółta kurkuma: cierpka i głęboka, tajemniczo słodko-gorzkawy kmin rzymski i mielona kolendra: delikatnie wydzielająca zapach drzewa cedrowego i miodu. Aromatyczne opary otulają nas i przenoszą z naszej jesiennej kuchni na targ przypraw w Omanie lub do stoiska z curry na plaży na Sri Lance. Ileż tekstur ma nasze curry: jędrne dzięki kostkom ziemniaków i ciecierzycy, miękkie, owocowe, gładkie dzięki kalafiorowi. Nuta limonki dodaje świeżości, a jogurt kokosowy z odrobiną skórki limonki nadaje mu kremową konsystencję. Ale wisienką na torcie jest świeży koperek, hojnie posypany po całym daniu. Nadaje on jesiennemu curry lekkości, chłodnej i radosnej nuty – jak promień słońca w zimny, deszczowy, listopadowy dzień.

Przepis na curry z ziemniaków i ciecierzycy z koperkiem (dla 4 osób)

Składniki: -1 kalafior, - 600 do 800 g ziemniaków, - 3 łyżki oliwy z oliwek, - 2 cebule, - 3 ząbki czosnku, - 1 kawałek imbiru długości kciuka, - 1 do 2 czerwonych papryczek chili, ilość zależna od pożądanej ostrości, pamiętaj o próbowaniu od czasu do czasu, - 2 łyżki klarowanego masła – lub zamiast niego 2 łyżki oliwy z oliwek, - 3 łyżeczki curry, - 2 łyżeczki mielonej kurkumy, - 2 łyżeczki mielonego kminu rzymskiego, - 2 łyżeczki mielonej kolendry, - 3 łyżeczki nasion gorczycy, - 1 puszka ciecierzycy (400 ml, waga po odsączeniu 265 g), - 4 duże garście świeżego szpinaku (młodego szpinaku lub zwykłego, bez nerwu głównego), - 2 limonki, najlepiej ekologiczne, potrzebujemy skórki, - 200 g jogurtu kokosowego, - 4 gałązki kopru, - sól, pieprz.

Wykonanie: 1. Podziel kalafior na różyczki wielkości kęsa i blanszuj w osolonej wodzie przez około 5 minut. 2. W międzyczasie obierz ziemniaki i pokrój je w drobną kostkę. 3. Wyjmij kalafior z wody łyżką cedzakową, dobrze odcedź, dodaj kostki ziemniaków do wody i gotuj przez około 8-10 minut, aż zmiękną. Odcedź, zachowując 2 szklanki wody z gotowania. 4. Obierz i pokrój cebulę w kostkę, obierz i drobno posiekaj lub zetrzyj czosnek i imbir. Usuń pestki i drobno posiekaj chili. Powoli podsmaż wszystko na złoty kolor, na małym ogniu, na patelni z olejem. 5. Dodaj więcej oleju lub klarowanego masła, następnie dodaj przyprawy i smaż bardzo delikatnie na małym ogniu przez kilka minut, ciągle mieszając, aż do uzyskania aromatu. 6. Dodaj kalafior i ziemniaki, zalej 1 szklanką wody po gotowaniu i gotuj bez przykrycia przez 5 minut, w razie potrzeby dodając odrobinę wody po gotowaniu ziemniaków. 7. Zetrzyj skórkę z jednej limonki, wyciśnij z niej sok, zachowując go, a drugą limonkę przekrój na ćwiartki do dekoracji. Posiekaj połowę gałązek koperku, a drugą połowę zostaw w całości do dekoracji. 8. Zmiksuj jogurt kokosowy ze skórką z limonki, połową soku z limonki i szczyptą soli na gładką masę. 9. Odcedź ciecierzycę i dodaj ją do curry. 10. Dodaj liście szpinaku i wymieszaj. Krótko gotuj na wolnym ogniu. Dopraw solą i pieprzem, a tuż przed podaniem wmieszaj posiekany koperek. 11. Rozłóż curry do czterech misek, na wierzch nałóż dużą łyżkę jogurtu kokosowego, posyp gałązkami koperku i podawaj z ćwiartką limonki. Smacznego!