Jesienią królują dynie. To warzywo jest smaczne, zdrowe i tanie. Sprawdza się idealnie zarówno w daniach jednogarnkowych, jak też ciastach, kotletach i różnego rodzaju potrawkach. Pieczona dynia to po prostu poezja.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Dynia to idealny superfood. Jest bogata w witaminy - A (w postaci beta-karotenu), witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6), witaminę C i witaminę E. Zawiera też jakże cenny dla zdrowia naszych jelit błonnik. Dynie są tanie i warto je jeść. Z kolei mięso z piersi kurczaka to świetne źródło łatwo przyswajalnego białka. Kotlety siekane z dynią to danie jednocześnie proste i wykwintne. Robi się jej szybko i prosto, a składniki kupimy w każdym sklepie spożywczym. Do kotletów siekanych z dynią podajmy np. surówkę z kiszonej kapusty i ziemniaki z wody oprószone koperkiem.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety siekane z dynią

Składniki

500 g piersi z kurczaka

cebula

ok. 200 g dyni piżmowej lub hokkaido

3 łyżki sera tartego np. parmezan

1 jajko

1 łyżka majonezu

2 łyżki mąki pszennej

3 łyżki oleju roślinnego do smażenia

sól

czarny pieprz

ćwierć łyżeczki cynamonu

bułka tarta

Przygotowanie

Pierś z kurczaka myjemy i osuszamy, usuwamy żyłki. Potem mięso drobno siekamy. Dynię ścieramy na tarce o dużych oczkach. Siekamy drobno cebulę. W misce łączymy mięso i warzywa. Dodajemy starty ser, majonez i mąkę. Doprawiamy solą, pieprzem i cynamonem. Masę mięsną dokładnie mieszamy. Formujemy małe, zgrabne kotleciki, które obtaczamy w bułce tartej. Smażymy na rozgrzanym oleju po kilka minut z każdej strony - mają mieć złoty kolor. Po usmażeniu osączamy je z tłuszczu na papierowym ręczniku. Kotlety siekane z dynią gotowe. Smacznego!