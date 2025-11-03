Klops według przepisu siostry Anastazji zrobimy szybko i jest znacznie mniej tłusty niż kotlety mielone. A to dlatego, że jest pieczony, a nie smażony. Gorący klops, po wyjęciu z piekarnika, świetnie nadaje się na danie obiadowe. Gdy wystygnie, będzie pysznym dodatkiem do kanapek. Ze świeżym chlebem smakuje wybornie. Oczywiście możemy też odgrzać klops następnego dnia i podać z ziemniakami i buraczkami. Rewelacyjny obiad po prostu.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Mięso wieprzowe jest źródłem pełnowartościowego białka oraz dostarcza naszemu organizmowi takich witamin jak PP, A, D czy B12 oraz B6. Ważne, by wybierać mięso najlepszej jakości oraz upewnić się, czy jest świeże. Wieprzowina powinna być różowa, jędrna i lśniąca. Klops przygotowany z wieprzowiny będzie soczysty i nie będzie się rozpadał. Na ciepło klops świetnie smakuje z ziemniakami i ulubioną jarzynką na ciepło. Pasują też do klopsa np. ogórki kiszone.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kultowy klops siostry Anastazji

Składniki

1 kg mięsa mielonego - np. wieprzowina od szynki

jajko

3 łyżki bułki tartej

duża cebula

4 ząbki czosnku

łyżka suszonego tymianku

sól, pieprz, masło klarowane lub olej do smażenia

Przygotowanie

Cebulę siekamy i podsmażamy na klarowanym maśle na złoty kolor. Do miski wkładamy mięso mielone, dodajemy całe jajko, czosnek przeciśnięty przez praskę, zarumienioną cebulę, tymianek, sól i pieprz. Składniki starannie mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem. Keksówkę wykładamy papierem do pieczenia lub smarujemy tłuszczem. Mięsną masę przekładamy do formy. Wyrównujemy powierzchnię. Pieczemy w temperaturze 200 stopni - grzałka góra-dół przez około godziny. Gotowy klops można podawać na ciepło jako danie obiadowe lub na zimno, np. do kanapek.