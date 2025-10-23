Kotlety mielone to klasyka. Każda pani domu trochę inaczej je przyprawia. Jedne dodają np. cebulkę smażoną, inne - surową. Magda Gessler, znana restauratorka i gwiazda "Kuchennych Rewolucji", w jednym z programów zaproponowała kotlety mielone po lwowsku, które z miejsca stały się przebojem. Są niezwykle soczyste. Dodatek masła klarowanego i żółtego sera sprawiają, że to danie smakuje luksusowo.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Kotlety po lwowsku nie wymagają więcej pracy niż zwykłe kotlety mielone. Dodatkowe składniki zawsze mamy w domu - to przecież masło i ser. Są tak pyszne, że nawet ci, którzy przywiązani są do zaledwie kilku klasycznych dań, będą prosić o więcej. Podajmy je z ziemniakami i ulubioną surówką. Będzie pysznie i tanio. Wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania tego pysznego dania znajdziecie w pobliskim sklepie. Kotlety po lwowsku zrobimy z mięsa z kurczaka.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety po lwowsku

Składniki

500 gramów piersi z kurczaka

2 żółtka

150 gramów utartego sera

bułka tarta do panierowania

1 czerstwa kajzerka

majeranek, sól i pieprz

olej roślinny do smażenia

Przygotowanie

Mięso z piersi z kurczaka drobno siekamy. Bułkę moczymy w mleku lub wodzie, a potem dokładnie odciskamy. Do mięsa z kurczaka dodajemy żółtka, rozpuszczone masło klarowane, starty żółty ser, musztardę i przyprawy. Dokładnie mieszamy. Z powstałej masy zwilżonymi wodą dłońmi formujemy zgrabne, niewielkie kotleciki, które panierujemy w bułce tartej. Rozgrzewamy olej na patelni. Kotleciki smażymy na średnim ogniu z każdej strony. Powinny być złociste. Po usmażeniu odsączamy z nadmiar tłuszczu na papierowym ręczniku. Kotlety po lwowsku z kurczaka gotowe. Smacznego!