Ta gęsta, aromatyczna i bardzo pożywna zupa sprawdzi się idealnie w chłodne dni. Warto korzystać z przepisów kuchni regionalnej - potrawy są pyszne i sycą na długo. Ta zupa grzybowa z Podkarpacia skradnie wasze serca.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Zupa grzybowa to jesienny hit. Jeśli dodamy do niej np. kaszę, tak jak w tym przepisie, będzie syciła na długo. Ważny jest tu także dodatek żurku i mleka. Proponujemy ugotować tę zupę grzybową z Podkarpacia z dodatkiem kaszy gryczanej. Jeśli jednak za nią nie przepadacie, weźcie inną, ulubioną kaszę. Też będzie pysznie. Do przygotowania tej zupy można użyć grzybów świeżych lub suszonych. Podkarpacka grzybowa z kaszą jest gęsta i bardzo treściwa, a przy tym przyjemnie kwaskowata i jedwabista.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa grzybowa z Podkarpacia

100 g kaszy gryczanej - może być palona lub biała

50 g grzybów suszonych lub 0,5 kg świeżych

1 duża cebula

1 duża marchewka

1 pietruszka

nieduży kawałek selera

250 ml zakwasu na żur

1,5 l wody

3 łyżki oleju

3 ziarna ziela angielskiego

2 liście laurowe

4 ziarna pieprzu

pół szklanki mleka

sól do smaku

ząbek czosnku

Przygotowanie

Suszone grzyby zalewamy ciepłą wodą - ok. pół szklanki - i odstawiamy na godzinę. Jeśli mamy grzyby świeże, czyścimy je i kroimy na plasterki. Warzywa obieramy i kroimy w kostkę. Grzyby suszone odcedzamy - wody nie wlewamy! - potrzebna jest do zupy. Suszone grzyby kroimy w paski. Na oleju smażymy posiekaną cebulę. Dorzucamy resztę warzyw i dusimy przez chwilę. Potem dodajemy przyprawy. Do garnka wlewamy wodę oraz wodę spod grzybów. Wsypujemy kaszę, wrzucamy warzywa z patelni, obrany ząbek czosnku, i gotujemy, aż kasza będzie miękka. Pod koniec gotowania dolewamy żurek oraz mleko. Solimy do smaku. Podajemy posypaną posiekaną, zieloną pietruszką. Zupa grzybowa z Podkarpacia gotowa. Smacznego!