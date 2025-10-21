Taka zapiekanka to danie, którym zajadali się pasterze na Wyspach Brytyjskich. Są dwa rodzaje zapiekanek z tamtych terenów, które zdobyły ogromną popularność. W obu puszysta masa ziemniaczana otula jak kołderkę mielone mięso i warzywa. Z tym że do shepherd's pie (zapiekanki pasterskiej) używa się jagnięciny, a do cottage pie (zapiekanki wiejskiej - wołowiny).

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Przepisów na tego typu zapiekankę jest wiele. Zapewne jest tak samo jak z naszym bigosem - każdy robi trochę inaczej, ale efekt jest pyszny. Do przygotowania wiejskiej zapiekanki w brytyjskim stylu potrzebujemy prostych i niedrogich składników. Możemy wykorzystać np. ziemniaki, które zostały z poprzedniego dnia. To samo dotyczy mięsa - świetnie nada się np. mięso z rosołu. Tym razem użyjemy jednak surowego mięsa mielonego.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - sycąca zapiekanka wiejska

Składniki

pół kilograma mielonej wołowiny

opakowanie mrożonej marchewki z groszkiem

2 cebule

2 ząbki czosnku

2 łyżki koncentratu pomidorowego

2 łyżki oleju do smażenia

1 łyżka mąki pszennej

łyżka sosu sojowego

przyprawy: pieprz, sól, gałka muszkatołowa, trochę cynamonu, tymianek

kilogram ziemniaków

100 g masła

kilka łyżek mleka

dwie łyżki utartego twardego sera podpuszczkowego

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy w osolonej wodzie. W czasie, gdy ziemniaki się gotują, przygotowujemy mięso. Siekamy cebulę. Na patelni rozgrzewamy olej, podsmażamy cebulę; gdy się delikatnie zrumieni, dodajemy mięso i smażymy przez ok. 15 minut. Potem dodajemy marchewkę z groszkiem i przeciśnięty przez praskę czosnek. Znowu smażymy, aż marchewka z groszkiem zmiękną. Potem dodajemy przyprawy, koncentrat pomidorowy, a na końcu oprószamy mięso z warzywami mąką. Ugotowane ziemniaki przeciskamy przez praskę, dodajemy do nich masło, mleko i ser. Ziemniaki ubijamy z dodatkami na puszystą masę. Formę żaroodporną smarujemy tłuszczem. Na dno wykładamy mięsny farsz, na mięso - masę ziemniaczaną. Pieczemy wiejską zapiekankę przez ok. pół godziny w temperaturze ok. 170 stopni. Smacznego!