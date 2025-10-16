Kapuśniak - witaminowa bomba z czasów PRL-u

Ta tradycyjna polska zupa, gotowana przez babcie na okrągło, przeżywa renesans dzięki rosnącej popularności fermentowanych produktów wspierających zdrowie jelit. Jej główny składnik, kiszona kapusta, dostarcza naturalnie występującego kwasu mlekowego, który działa jak probiotyk. Dietetyk Marta Uler w rozmowie z portalem Pacjenci.pl, stawia kapuśniak niemal na równi z modnym kimchi, podkreślając jego zdrowotne właściwości.

Reklama

Właściwości prozdrowotne:

Niskokaloryczny i sycący : Porcja (ok. 300 g) ma tylko 120 kcal.

: Porcja (ok. 300 g) ma tylko 120 kcal. Błonnik i witamina C : Dostarcza 6-8 g błonnika (reguluje cukier i syci) oraz do 35 mg witaminy C (ok. 40 proc. dziennego zapotrzebowania).

: Dostarcza 6-8 g błonnika (reguluje cukier i syci) oraz do 35 mg witaminy C (ok. 40 proc. dziennego zapotrzebowania). Wsparcie jelit : Zawiera bakterie Lactobacillus, które korzystnie wpływają na mikrobiom, trawienie i odporność.

: Zawiera bakterie Lactobacillus, które korzystnie wpływają na mikrobiom, trawienie i odporność. Składniki mineralne i antyoksydanty: Jest źródłem potasu i magnezu, ważnych dla serca, oraz naturalnych antyoksydantów roślinnych - izotiocyjanianów.

Kapuśniak jest tani, sezonowy i wpisuje się w ideę "zero waste”. Dietetyk Marta Uler zaznacza, że choć obróbka cieplna redukuje część właściwości, zupa nadal jest "prawdziwą bombą witaminową i probiotyczną”, która syci i rozgrzewa. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaleca spożywanie kiszonek kilka razy w tygodniu, by zwiększyć przyswajanie minerałów i obniżyć ryzyko chorób cywilizacyjnych.

Przepis na lekki kapuśniak

Składniki:

500 g kiszonej kapusty

2 marchewki, 1 pietruszka, 1/4 selera, 1 cebula, 2 ząbki czosnku

2 łyżki oleju/1 łyżka oliwy

Przyprawy: 1 liść laurowy, 3 ziarna ziela angielskiego, 1 łyżeczka kminku, 1 łyżeczka majeranku, sól, pieprz

1,5 litra bulionu warzywnego lub drobiowego

Opcjonalnie: 100 g ugotowanej soczewicy lub fasoli (dla białka roślinnego)

Sposób przygotowania:

W garnku rozgrzać olej. Zeszklić posiekaną cebulę i czosnek, a następnie dodać pokrojone w kostkę marchew, pietruszkę i selera. Smażyć kilka minut. Drobno posiekaną kapustę (opcjonalnie przepłukaną, jeśli jest bardzo kwaśna) dodać do garnka i chwilę podsmażać z warzywami. Zalać bulionem, dodać przyprawy (liść laurowy, ziele angielskie, kminek, majeranek). Gotować na małym ogniu 40–50 minut, aż warzywa będą miękkie. Doprawić solą i pieprzem. Wzbogacić opcjonalnie soczewicą lub fasolą.

Źródło: Pacjenci.pl