Włoska kuchnia nie kojarzy nam się zazwyczaj z pożywnymi zupami. Można tam jednak znaleźć niezwykle smakowite przedstawicielki tego kulinarnego gatunku. Jedną z nich jest minestra maritata z Napolu. Nazwa tego pysznego dania jednogarnkowego znaczy "zupa ślubna, małżeńska". Kiedy podawano je gościom weselnym, dziś jada się ją na co dzień. Inna interpretacja nazwy tej zupy polega na tym, że warzywa w tej zupie "żeniono" z mięsem w jedną, smakowitą całość.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Minstera maritata, czyli zupa weselna, pełna jest warzyw i mięsa. Niektórych składników nie znajdziemy w Polsce, to np. "Cime di rapa" to po polsku rzepa brokułowa lub "cavolo nero", czyli czarny jarmuż, ale z powodzeniem można je zastąpić po prostu np. włoską kapustą. Tak naprawdę to trudno o prostsze składniki - bierzemy warzywa i mięso i gotujemy zupę. Podajemy ją z pajdą świeżego chleba. A więc do dzieła.

Składniki

500 g biodrówki wieprzowej

100 g surowego boczku

mała główka włoskiej kapusty

duża garść szpinaku

duża garść jarmużu

cykoria

por

2 kawałki kiełbasy - świetna będzie biała surowa

udko z kurczaka

3 gałązki selera naciowego

2 marchewki

2 cebule

4 ząbki czosnku

sól, pieprz, oregano, tymianek

jeśli mamy skórkę z parmezanu - dodajmy ją

Starty parmezan lub inny twardy ser do posypania

oliwa z oliwek do polania

Przygotowanie

Zagotowujemy wodę. Gotujemy w niej biodrówkę wieprzową wraz z żeberkami. Gdy mięso zmięknie, dorzucamy pokrojony boczek oraz kurczaka. Gotujemy przez ok. 30 minut - niech kurczak się ugotuje. Potem wrzucamy posiekane warzywa i przyprawy. Jeśli mamy, dajemy również skórkę z parmezanu. Zupa musi być gęsta od warzyw. Na sam koniec wrzucamy jeszcze pokrojoną kiełbasę i gotujemy przez ok. 15 min. Minestra maritata, czyli włoska zupa weselna gotowa. Podajemy ją posypaną parmezanem i polanę oliwą. Do tego świeży chleb. Smacznego!