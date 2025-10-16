Dynia to królowa jesieni. Można z niej przygotować mnóstwo smakowitych potraw wytrawnych i słodkich. Dyniowy miąższ jest bardzo zdrowy i niskokaloryczny. To skarbnica witamin i związków mineralnych.

Powolniak - idealne i szybkie jesienne ciasto dyniowe. Przepis krok po kroku
Dynia - wymarzony składnik ciasta

Dodatek dyni do ciasta sprawia, że ma ono niesamowity, intensywny pomarańczowy kolor. Jest też wyjątkowo wilgotne i aromatyczne. Najpierw trzeba dynię upiec, a potem zmiksować jej miąższ. Możemy zrobić sobie zapas dyniowego purée - świetnie się mrozi - a potem wykorzystywać je do różnych potraw - ciast, zup i zapiekanek.

Przepis na ciasto dyniowe siostry Anastazji

Składniki

  • 3 jajka
  • 2 szklanki miąższu z dyni - to jedna średnia upieczona dynia
  • 2 szklanki mąki
  • 1 szklanka cukru
  • łyżeczka cynamonu
  • pół łyżeczki kardamonu
  • ćwierć łyżeczki gałki muszkatołowej
  • 1 opakowanie cukru waniliowego
  • 1/2 szklanki oleju roślinnego
  • łyżeczka sody oczyszczonej

Przygotowanie

Jajka ubijamy z cukrem na puszystą masę. Dodajemy olej, mieszamy, potem partiami dodajemy mąkę przesianą z sodą i przyprawy. Ciasto z dyni przekładamy do wysmarowanej masłem i oprószonej bułką tartą formy o średnicy 23 - 25 cm. Pieczemy przez ok. 40-50 minut w temperaturze 180 stopni C. Ciasto jest gotowe, gdy drewniany patyczek, który w nie wbijemy, jest suchy. Ciasto możemy oprószyć cukrem pudrem. Smacznego!