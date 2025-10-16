Dynia to królowa jesieni. Można z niej przygotować mnóstwo smakowitych potraw wytrawnych i słodkich. Dyniowy miąższ jest bardzo zdrowy i niskokaloryczny. To skarbnica witamin i związków mineralnych.

Dynia - wymarzony składnik ciasta

Dodatek dyni do ciasta sprawia, że ma ono niesamowity, intensywny pomarańczowy kolor. Jest też wyjątkowo wilgotne i aromatyczne. Najpierw trzeba dynię upiec, a potem zmiksować jej miąższ. Możemy zrobić sobie zapas dyniowego purée - świetnie się mrozi - a potem wykorzystywać je do różnych potraw - ciast, zup i zapiekanek.

Przepis na ciasto dyniowe siostry Anastazji

Składniki

3 jajka

2 szklanki miąższu z dyni - to jedna średnia upieczona dynia

2 szklanki mąki

1 szklanka cukru

łyżeczka cynamonu

pół łyżeczki kardamonu

ćwierć łyżeczki gałki muszkatołowej

1 opakowanie cukru waniliowego

1/2 szklanki oleju roślinnego

łyżeczka sody oczyszczonej

Przygotowanie

Jajka ubijamy z cukrem na puszystą masę. Dodajemy olej, mieszamy, potem partiami dodajemy mąkę przesianą z sodą i przyprawy. Ciasto z dyni przekładamy do wysmarowanej masłem i oprószonej bułką tartą formy o średnicy 23 - 25 cm. Pieczemy przez ok. 40-50 minut w temperaturze 180 stopni C. Ciasto jest gotowe, gdy drewniany patyczek, który w nie wbijemy, jest suchy. Ciasto możemy oprószyć cukrem pudrem. Smacznego!