Podstawa dobrej kuchni? Maksimum smaku przy niezbyt dużym nakładzie pracy. Na niedzielę proponujemy więc pieczeń rzymską. Ta potrawa ma wiele zalet. Łączy w sobie pyszny smak kotletów mielonych, a przy tym jest mniej tłusta. Nie smaży się bowiem mięsa na patelni. Pieczeń rzymską, jak sama nazwa wskazuje, przygotowujemy w piekarniku.

Skąd taka nazwa "pieczeń rzymska"? Współcześni mieszkańcy Rzymu raczej takiej potrawy nie znają. Jedno jest pewne, ten "mięsny bochenek" z jajkami na twardo w środku jest przepyszny. Smakuje doskonale na ciepło i na zimno. Jeśli coś nam z niedzielnego obiadu zostanie, świetnie nada się do kanapek w poniedziałek. Pieczeń rzymską proponujemy podać np. z dużą ilością surówek. Świetnie pasują do niej też buraczki na ciepło. Mięso i warzywa, a do tego porcja zdrowych węglowodanów, np. kasza gryczana, i pyszny, zdrowy obiad wjeżdża na stół.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - pieczeń rzymska

Składniki:

  • 800 dkg mielonego mięsa wieprzowego - łopatka lub szynka; możemy też wziąć pół na pół wieprzowinę z wołowiną, np. z udźcem wołowym
  • 100 g bułki kajzerki
  • 250 ml mleka
  • 1 duża cebula
  • 2 jajka
  • 1 łyżka masła
  • 6 jajek na twardo
  • bułka tarta
  • przyprawy: sól, pieprz, ostra i słodka papryka, majeranek, czosnek granulowany, trochę startej gałki muszkatołowej

Przygotowanie

Bułkę moczymy w mleku aż stanie się bardzo miękka, potem ją odciskamy. Cebulę ścieramy na tarce. W misce wyrabiamy mięso mielone z dodatkiem namoczonej bułki, cebuli, przypraw i surowych jajek. Ma powstać jednolita masa. Foremkę smarujemy tłuszczem i wysypujemy bułką tartą. Połowę mięsnej masy wykładamy do foremki, na tej warstwie mięsa układamy jajka na twardo - jedno za drugim. Przykrywamy jajka drugą częścią masy mięsnej. Powierzchnię wyrównujemy. Wierzch posypujemy bułką tartą. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy przez ok. godziny w temperaturze 180 stopni. Smacznego!