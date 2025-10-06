Puszyste, złociste placuszki to przysmak, za którym przepadają mali i duzi. W Polsce najpopularniejsze chyba są racuchy z jabłkami. Można je z powodzeniem podać na obiad. A do popicia np. kefir. Będzie pysznie.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Racuchy z jabłkami kosztują naprawdę niewiele. Potrzebujemy zaledwie kilku składników, żeby przygotować pyszny i sycący obiad. Na racuchy nadają się świetnie jabłka kwaśne, np. szara reneta. Ale można je zrobić po prostu z takich jabłek, jakie mamy po prostu pod ręką.

Reklama
Obłędnie pyszne śliwki pod kruszonką. Ten deser skradnie wasze serca
Obłędnie pyszne śliwki pod kruszonką. Ten deser skradnie wasze serca

Zobacz również

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - racuchy z jabłkami jak u babci

Składniki

  • 6 jabłek
  • 4 jajka,
  • 500 ml kefiru
  • 500 g mąki pszennej,
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
  • 2 łyżki cukru
  • cukier waniliowy
  • cynamon
  • olej do smażenia.

Przygotowanie

W misce łączymy jajka, cukier i cukier wanilinowy. Dodajemy kefir, cynamon, proszek do pieczenia i stopniowo dosypujemy mąkę. Mieszamy, aż powstanie gładkie ciasto. Jabłka obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Do ciasta dodajemy starte jabłka i delikatnie mieszamy. Smażymy z obu stron na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Racuchy podajemy oprószone cukrem pudrem. Smacznego!