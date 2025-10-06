Puszyste, złociste placuszki to przysmak, za którym przepadają mali i duzi. W Polsce najpopularniejsze chyba są racuchy z jabłkami. Można je z powodzeniem podać na obiad. A do popicia np. kefir. Będzie pysznie.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Racuchy z jabłkami kosztują naprawdę niewiele. Potrzebujemy zaledwie kilku składników, żeby przygotować pyszny i sycący obiad. Na racuchy nadają się świetnie jabłka kwaśne, np. szara reneta. Ale można je zrobić po prostu z takich jabłek, jakie mamy po prostu pod ręką.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - racuchy z jabłkami jak u babci
Składniki
- 6 jabłek
- 4 jajka,
- 500 ml kefiru
- 500 g mąki pszennej,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
- 2 łyżki cukru
- cukier waniliowy
- cynamon
- olej do smażenia.
Przygotowanie
W misce łączymy jajka, cukier i cukier wanilinowy. Dodajemy kefir, cynamon, proszek do pieczenia i stopniowo dosypujemy mąkę. Mieszamy, aż powstanie gładkie ciasto. Jabłka obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Do ciasta dodajemy starte jabłka i delikatnie mieszamy. Smażymy z obu stron na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Racuchy podajemy oprószone cukrem pudrem. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję