Puszyste, złociste placuszki to przysmak, za którym przepadają mali i duzi. W Polsce najpopularniejsze chyba są racuchy z jabłkami. Można je z powodzeniem podać na obiad. A do popicia np. kefir. Będzie pysznie.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Racuchy z jabłkami kosztują naprawdę niewiele. Potrzebujemy zaledwie kilku składników, żeby przygotować pyszny i sycący obiad. Na racuchy nadają się świetnie jabłka kwaśne, np. szara reneta. Ale można je zrobić po prostu z takich jabłek, jakie mamy po prostu pod ręką.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - racuchy z jabłkami jak u babci

Składniki

6 jabłek

4 jajka,

500 ml kefiru

500 g mąki pszennej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 łyżki cukru

cukier waniliowy

cynamon

olej do smażenia.

Przygotowanie

W misce łączymy jajka, cukier i cukier wanilinowy. Dodajemy kefir, cynamon, proszek do pieczenia i stopniowo dosypujemy mąkę. Mieszamy, aż powstanie gładkie ciasto. Jabłka obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Do ciasta dodajemy starte jabłka i delikatnie mieszamy. Smażymy z obu stron na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Racuchy podajemy oprószone cukrem pudrem. Smacznego!