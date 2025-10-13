W kuchni niczego nie marnujemy. Z rosołu można przyrządzić oczywiście kultową zupę pomidorową. Z mięsa i warzyw zrobimy z kolei przepyszną i łatwą w przygotowaniu zapiekankę.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Właściwie wszystko mamy w domu. Mięso i warzywa odcedzamy z rosołu - to będzie farsz do zapiekanki. Potrzebujemy jeszcze tylko ciasta francuskiego. Znajdziemy je w każdym sklepie. Do zapiekanki podamy np. sos czosnkowy, który zrobimy z jogurtu wymieszanego w proporcji 1:4 z majonezem z dodatkiem ostrej musztardy. Nie zapominamy oczywiście o surówce - świetnie sprawdzi się tu po prostu kiszona kapusta z marchewką i jabłkiem. Idealny obiad mamy przygotowany. Dom będzie pięknie pachniał zapiekanką.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - elegancka zapiekanka z mięsa z rosołu

Składniki

2 opakowania ciasta francuskiego

jajko - do posmarowania ciasta

1 kg mięsa z rosołu

warzywa z rosołu - marchewka, kawałek selera, pietruszka

ząbek czosnku

cebula

olej do smażenia cebuli

pieprz, sól

łyżeczka suszonego majeranku

pół łyżeczki gałki muszkatołowej

Przygotowanie

Mięso i warzywa przepuszczamy przez maszynkę. Możemy też rozdrobnić je mikserem. Cebulę siekamy i podsmażamy na złoto na oleju. Dodajemy cebulę do masy mięsno-warzywnej. Przyprawiamy. Dodajemy też przeciśnięty przez praskę czosnek. Masę dobrze wyrabiamy. Formę do pieczenia wykładamy ciastem francuskim i nakłuwamy je widelcem. Zapiekamy przez 8 minut w piekarniku nagrzanym do 220 °C. Na zapieczony spód wykładamy farsz. Przykrywamy płatem ciasta - znowu nakłuwamy je widelcem. Pieczemy przez ok. 40 minut w piekarniku w temperaturze ok. 1t0 stopni. Elegancka zapiekanka z mięsa z rosołu gotowa. Smacznego!