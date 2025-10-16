Jaki obiad jest najlepszy? Oczywiście domowy, taki przygotowany z miłością i czułością. I oczywiście taki, który nie wymaga dużych nakładów pracy i kosztów. To danie obiadowe praktycznie robi się samo. Mieszamy składniki, wrzucamy do brytfanki i prawie gotowe. Prawie, bo musi się jeszcze upiec.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Warzywa i chude mięso - to idealne zestawienie z punktu widzenia zdrowego odżywiania. Połączymy więc dynię z mięsem z piersi kurczaka. Dynia to prawdziwy skarb. Jest niskokaloryczna i bogata w witaminy A, E, C i E oraz minerały - potas, miedź, mangan i błonnik. Dzięki swoim właściwościom wspiera zdrowie serca, wzroku i skóry, wspomaga odchudzanie, a także działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Jedzmy więc dynię.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kąski z kurczaka z dynią

Składniki

1 kg piersi z kurczaka

1 kg dyni hokkaido

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka miodu

2 łyżki sosu sojowego

1 łyżka soku z cytryny

po łyżeczce słodkiej papryki i przyprawy curry

kilka goździków

sól, pieprz

łyżka musztardy

3 łyżki oleju

Przygotowanie

Dynię obieramy i kroimy w kostkę. Mięso czyścimy z błonek i kroimy. Siekamy obraną cebulę i czosnek. Wszystko mieszamy w misce. Z soku z cytryny, oleju, przypraw, musztardy, sosu sojowego i miodu robimy sos. Wlewamy do miski z kurczakiem i warzywami i po raz kolejny dobrze mieszamy. Zawartość miski wrzucamy do formy żaroodpornej lub brytfanki z wyższym brzegiem. Pieczemy ok. 1,5 godziny w temperaturze ok. 180 stopni Celsjusza. Raz na jakiś czas mieszamy zawartość formy. Kąski z kurczaka gotowe. Smacznego!