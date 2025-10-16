Jaki obiad jest najlepszy? Oczywiście domowy, taki przygotowany z miłością i czułością. I oczywiście taki, który nie wymaga dużych nakładów pracy i kosztów. To danie obiadowe praktycznie robi się samo. Mieszamy składniki, wrzucamy do brytfanki i prawie gotowe. Prawie, bo musi się jeszcze upiec.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Warzywa i chude mięso - to idealne zestawienie z punktu widzenia zdrowego odżywiania. Połączymy więc dynię z mięsem z piersi kurczaka. Dynia to prawdziwy skarb. Jest niskokaloryczna i bogata w witaminy A, E, C i E oraz minerały - potas, miedź, mangan i błonnik. Dzięki swoim właściwościom wspiera zdrowie serca, wzroku i skóry, wspomaga odchudzanie, a także działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Jedzmy więc dynię.

Reklama
Powolniak - idealne i szybkie jesienne ciasto dyniowe. Przepis krok po kroku
Powolniak - idealne i szybkie jesienne ciasto dyniowe. Przepis krok po kroku

Zobacz również

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kąski z kurczaka z dynią

Składniki

  • 1 kg piersi z kurczaka
  • 1 kg dyni hokkaido
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 łyżka miodu
  • 2 łyżki sosu sojowego
  • 1 łyżka soku z cytryny
  • po łyżeczce słodkiej papryki i przyprawy curry
  • kilka goździków
  • sól, pieprz
  • łyżka musztardy
  • 3 łyżki oleju

Przygotowanie

Dynię obieramy i kroimy w kostkę. Mięso czyścimy z błonek i kroimy. Siekamy obraną cebulę i czosnek. Wszystko mieszamy w misce. Z soku z cytryny, oleju, przypraw, musztardy, sosu sojowego i miodu robimy sos. Wlewamy do miski z kurczakiem i warzywami i po raz kolejny dobrze mieszamy. Zawartość miski wrzucamy do formy żaroodpornej lub brytfanki z wyższym brzegiem. Pieczemy ok. 1,5 godziny w temperaturze ok. 180 stopni Celsjusza. Raz na jakiś czas mieszamy zawartość formy. Kąski z kurczaka gotowe. Smacznego!