Zalewajka to prosta w przygotowaniu zupa. Krąży wiele przepisów, jak przygotować zalewajkę. Skąd taka nazwa? Od zalewania - ugotowane ziemniaki zalewa się zakwasem, np. żurem lub czasem sokiem z kiszonej kapusty.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Zalewajkę zrobimy w niecałą godzinę. Powstanie pyszne danie jednogarnkowe. Dodajmy do niej dobrą kiełbasę i boczek. No i oczywiście grzyby - teraz jest na nie sezon, a dodatek grzybów sprawi, że zalewajka będzie wyjątkowo pyszna. Zalewajka jest gęsta, rozgrzewa i syci. Do tego pajda świeżego chleba i będzie pysznie. Składniki na zalewajkę kupimy bez problemu w każdym sklepie. Do zalewajki możemy wrzucić kilka grzybów świeżych, suszonych lub mrożonych.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zalewajka pachnąca grzybami

Składniki

200 g kiełbasy, np. śląskiej

200 g boczku surowego

500 mln zakwasu na żurek

4 ząbki czosnku

500 g ziemniaków

2 liście laurowe

kilka świeżych lub suszonych grzybów

3 kulki ziela angielskiego

łyżka suszonego majeranku

sól, pieprz

1 cebula

2 łyżki oleju

Przygotowanie

Jeśli używamy suszonych grzybów, musimy je wcześniej namoczyć w ciepłej wodzie. Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Kiełbasę i boczek kroimy w kostkę. Rozgrzewamy patelnię, wlewamy olej. Podsmażamy na niej boczek i kiełbasę razem z cebulą i czosnkiem. Posypujemy majerankiem. Ziemniaki, cebulę z kiełbasą oraz boczkiem i grzyby wrzucamy do garnka. Zalewamy ok. 1 litrem wody. Gotujemy do miękkości ziemniaków. Potem wlewamy zakwas - można dodać też mąkę, która zbiera się na dnie butelki, wtedy zagęścimy zupę. Gotujemy zupę przez ok. 10 minut. Można zabielić zalewajkę śmietana. Zalewajka pachnąca grzybami gotowa. Smacznego!