Kuchnia meksykańska słynie z intensywnych smaków i aromatów. Potrawy z Meksyku są kolorowe i pyszne. Na środowy obiad proponujemy meksykański gulasz. Znajdziemy w nim to, co dla uwielbianej na świecie kuchni meksykańskiej jest charakterystyczne - fasolę, paprykę, kukurydzę i chili.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Meksykański gulasz przyrządzimy z mięsa z piersi z indyka. Jest zdrowe, pełne białka i chude. Gulasz wzbogacimy białkiem roślinnym, które pochodzi z fasoli. Ostrości dodadzą mu przyprawy, a smak podkręci gorzka czekolada. Nie bójmy się tego dodatku. Naprawdę warto spróbować. Gulasz świetnie smakuje z ryżem.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - meksykański gulasz

Składniki

500 g mięsa z piersi indyka

duża cebula

3 ząbki czosnku

czerwona papryka

puszka kukurydzy

puszka czerwonej fasoli

250 ml passaty pomidorowej

po łyżeczce słodkiej i ostrej papryki

sól, pieprz

szklanka bulionu

4 kostki gorzkiej czekolady

liść laurowy, klika kulek ziela angielskiego

4 goździki

pół łyżeczki cynamonu i pół łyżeczki oregano

4 łyżki oleju do smażenia

Przygotowanie

Cebulę i czosnek obieramy i siekamy. Kroimy w kostkę mięso. Na patelni rozgrzewamy olej, podsmażamy cebulę i czosnek. Potem wrzucamy na patelnię mięso i smażymy na złoty kolor. Czyścimy i kroimy paprykę - dodajemy na patelnię i chwilę dusimy na wolnym ogniu pod przykryciem. Mięso z warzywami przekładamy do garnka. Dodajemy przyprawy, wlewamy połowę bulionu. Gotujemy przez ok. 15 minut. Po tym czasie wlewamy passatę, dorzucamy odcedzoną kukurydzę i fasolę oraz czekoladę. Dusimy na wolnym ogniu przez 20 minut. Solimy do smaku. Jeśli sos za bardzo zgęstnieje, rozcieńczamy go bulionem. Meksykański gulasz gotowy. Smacznego!