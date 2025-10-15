Kuchnia meksykańska słynie z intensywnych smaków i aromatów. Potrawy z Meksyku są kolorowe i pyszne. Na środowy obiad proponujemy meksykański gulasz. Znajdziemy w nim to, co dla uwielbianej na świecie kuchni meksykańskiej jest charakterystyczne - fasolę, paprykę, kukurydzę i chili.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Meksykański gulasz przyrządzimy z mięsa z piersi z indyka. Jest zdrowe, pełne białka i chude. Gulasz wzbogacimy białkiem roślinnym, które pochodzi z fasoli. Ostrości dodadzą mu przyprawy, a smak podkręci gorzka czekolada. Nie bójmy się tego dodatku. Naprawdę warto spróbować. Gulasz świetnie smakuje z ryżem.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - meksykański gulasz
Składniki
- 500 g mięsa z piersi indyka
- duża cebula
- 3 ząbki czosnku
- czerwona papryka
- puszka kukurydzy
- puszka czerwonej fasoli
- 250 ml passaty pomidorowej
- po łyżeczce słodkiej i ostrej papryki
- sól, pieprz
- szklanka bulionu
- 4 kostki gorzkiej czekolady
- liść laurowy, klika kulek ziela angielskiego
- 4 goździki
- pół łyżeczki cynamonu i pół łyżeczki oregano
- 4 łyżki oleju do smażenia
Przygotowanie
Cebulę i czosnek obieramy i siekamy. Kroimy w kostkę mięso. Na patelni rozgrzewamy olej, podsmażamy cebulę i czosnek. Potem wrzucamy na patelnię mięso i smażymy na złoty kolor. Czyścimy i kroimy paprykę - dodajemy na patelnię i chwilę dusimy na wolnym ogniu pod przykryciem. Mięso z warzywami przekładamy do garnka. Dodajemy przyprawy, wlewamy połowę bulionu. Gotujemy przez ok. 15 minut. Po tym czasie wlewamy passatę, dorzucamy odcedzoną kukurydzę i fasolę oraz czekoladę. Dusimy na wolnym ogniu przez 20 minut. Solimy do smaku. Jeśli sos za bardzo zgęstnieje, rozcieńczamy go bulionem. Meksykański gulasz gotowy. Smacznego!
