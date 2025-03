Często wylewamy go do zlewu. Tymczasem okazuje się, że może być idealnym probiotykiem. Nie od dziś wiadomo, że kiszonki czy kefir to naturalne wspomagacze jelit. Nie tylko pooprawiają ich pracę, ale też eliminują zaparcia.

Nie wylewaj do zlewu. To remedium na pracę jelit

Jednym z naturalnych probiotyków, który obecny jest w prawie każdym domu, jest kiszona kapusta. Kupujemy ją lub robimy własnoręcznie. Okazuje się, że nie tylko sama kapusta jest smaczna, zdrowa i zawiera wiele cennych witamin oraz składników odżywczych. Równie dobrym remedium na dolegliwości jelitowe oraz zaparcia jest sok z kiszonej kapusty.

Reklama

To właśnie tego produkty ubocznego z kiszonej kapusty pozbywamy się najczęściej wylewając go do zlewu. Tymczasem to właśnie on sprawia, że nasze jelita będą zdrowe. Dzięki niemu unikniemy zaparć oraz innych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Dobrze wpłynie również na naszą odporność.

Sok z kiszonej kapusty. Jakie ma właściwości?

W czasach PRL to właśnie sok z kiszonej kapusty był nie tylko naturalnym probiotykiem, ale swego rodzaju "suplementem", który wielu Polaków zażywało głównie jesienią i zimą. Niektórzy pili szklankę tego soku codziennie, inni podobnie jak kefir podawali do obiad np. do gotowanych ziemniaków.

Sok z kapusty to prawdziwa skarbnica witamin. Zarówno tych z grupy B, które wspomagają układ nerwowy i metabolizm, jak też C, która wpływa na naszą odporność. To także rewelacyjny przeciwutleniacz, który opóźnia proces starzenia się organizmu.

W soku z kapusty znajduje się również witamina E, która poprawia krzepliwość krwi oraz K, która wzmacnia kości. W tym produkcie ubocznym kiszonej kapusty nie brakuje także żelaza, jodu, wapniu oraz magnezu.

Reklama

Na co jeszcze pomaga sok z kiszonej kapusty?

Jakie problemy zdrowotne może wspomóc picie soku z kiszonej kapusty? Wśród nich warto wymienić:

leczenie dny moczanowej

refluks żołądkowo-przełykowego

choroby tarczycy

kłopoty z trawieniem

problemy z zaparciami

Jak stosować sok z kiszonej kapusty? Kiedy go pić?

Sok z kiszonej kapusty to jeden z tych naturalnych probiotyków, po który można sięgać często, nawet codziennie. Można go kupić w sklepie albo przygotować samemu. Wystarczy zalać kapustę zimną wodą i poczekać kilka dni.

Kto nie powinien pić soku z kiszonej kapusty?

Sok z kapusty kiszonej nie jest jednak dla każdego. Choć ma wiele zalet i rewelacyjnie wpływa na jelita lub pomaga w zaparciach, nie powinny go pić osoby z wrażliwym układem pokarmowym, wrzodami żołądka czy chorobami nerek. W soku z kiszonej kapusty jest też dużo soli, więc ostrożnie powinny po niego sięgać osoby z nadciśnieniem.

Kiedy najlepiej pić sok z kiszonej kapusty?