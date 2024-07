Napój, który jest nowym hitem pomocnym w pozbywaniu się zbędnych kilogramów, wygląda jak herbata a smakuje jak kompot. Właśnie podbija Europę. O czym mowa?

Ten napój, a właściwie napar z resztek po kawie, to cascara. To napój bardzo popularny w takich rejonach jak Boliwia, Etiopia, czy Jemen. Tam uważana jest za napój tradycyjny, znany od setek lat. Nazwa cascary pochodzi z języka hiszpańskiego. Samo słowo "cascara" oznacza skórkę. Na tym właśnie polega specyfika i tajemnica jego przyrządzania.

Jaki smak ma cascara?

Cascara przygotowywana jest bowiem z wysuszonych skórek nasiona kawowca. Choć wydawać, by się mogło, że łupiny po kawie to produkt bez żadnych wartości, mają one w sobie bardzo dużo składników odżywczych. Cascara ma dosyć specyficzny smak. Przypomina owocowy, słodki kompot, a jej zapach kojarzy się z aromatem suszu wiśni albo śliwek.

Dlaczego warto pić cascarę?

Nie tylko smak cascary jest tym, co sprawia, że ma ona coraz więcej zwolenników, ale także jej właściwości. Nie da się ukryć, że to bardzo dobra i zdrowa alternatywa dla kawy. Napar ten nie tylko sprawia, że mamy więcej energii, ale też wpływa korzystnie na nasz metabolizm. Poprawia trawienie i pomaga w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Pomaga w tworzeniu soków żołądkowych i dobrze działa na błonę śluzową przewodu pokarmowego oraz jelita. Cascara ma jeszcze jedną dodatkową zaletę. Usuwa z organizmu zbędne toksyny.

Cascarę najlepiej pić raz dziennie. Jak ze wszystkim nie należy przesadzać z jej spożywaniem. Aby korzystać z jej właściwości, trzeba przygotować napar. Nie jest to zbyt skomplikowane. Napar z cascary można pić zarówno na ciepło, jak i zimno. Można do niej dodać także inne podkręcające spalanie kalorii przyprawy np. imbir albo cynamon. Zimny napar doskonale smakuje z dodatkiem lodu oraz plasterków cytryny i pomarańczy. Cascarę bez problemu można kupić w sklepach ze zdrową żywnością, czy tych internetowych.

Jak przyrządzić cascarę?

Oto przepisy, jak zaparzyć cascarę na ciepło i na zimno.

Cascara na gorąco – 8 g suszu należy przesypać do kubka lub filiżanki, zalać 200 ml gorącej wody o temperaturze nie większej niż 95 stopni C i parzyć około 8 minut.

Cascara na zimno – 60 g suszu wsypać do zakręcanej butelki lub słoika, wlać 1 litr zimnej wody i zakręcić, wstawić do lodówki na minimum 12 godzin, przecedzić przez sitko i przelać do dzbanka.