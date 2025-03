Maślanka pita jest dużo rzadziej niż kefir. Szkoda, bo to napój tak samo zdrowy i świetnie nadający się zarówno do przygotowywania smacznych koktajli, jak też prosty dodatek np. do ziemniaków z jajkiem sadzonym.

Maślankę podobnie jak kefir warto pić regularnie, bo jest bardzo zdrowa i świetnie wspomaga pracę układu pokarmowego.

Dlaczego warto pić maślankę?

Tak jak kefir albo zsiadłe mleko ma w sobie dobroczynne bakterie. Nie bez powodu nazywana jest naturalnym probiotykiem. Tych dobrych bakterii ma więcej niż mleko lub jogurt. Maślanka świetnie wspiera jelita, poprawia ich perystaltykę a co za tym idzie wpływa na metabolizm. Maślanka to produkt, który pomaga również wchłaniać składniki odżywcze i wzmacniać układ odpornościowy, co jest bardzo ważne chociażby w walce z infekcjami.

Maślanka źródło witamin i białka

Maślanka to również źródło białka. Jedna szklanka to aż 8 g tego potrzebnego organizmowi składnika. W tym mlecznym napoju znajdziemy również wapń oraz witaminy z grupy B. Maślankę można śmiało pić na diecie, bo jest niskokaloryczna. Jedna szklanka to tylko 120 kcal.

Dodaj szczyptę do maślanki a brzuch będzie płaski

Do maślanki warto dodać odrobinę jednego produktu a dokładnie przyprawy, by jej działanie było jeszcze skuteczniejsze. Tym składnikiem jest cynamon. Odrobina tej przyprawy dodana do maślanki pomoże obniżyć poziom cukru we krwi oraz wpłynie na obniżenie poziomu cholesterolu. Dzięki tej przyprawie brzuch będzie płaski a nasz organizm będzie szybciej trawił.

Oprócz cynamonu do tego mlecznego napoju warto dorzucić ulubione owoce. W ten prosty sposób stworzymy prosty i sycący koktajl, który z powodzeniem sprawdzi się jako drugie śniadanie.