Makaron to obok pizzy, czy burgerów, jedno z popularniejszych dań na całym świecie. Robimy z niego pyszne pasty, zupy, dodajemy do sałatek czy zapiekanek. Makaron świetnie smakuje z warzywnymi sosami a także z mięsem.

Makaron - uwielbiane, ale kaloryczne danie na całym świecie

Niestety jedzony w nadmiarze nie jest sprzymierzeńcem tych, którzy walczą o zrzucenie zbędnych kilogramów. Zwłaszcza w towarzystwie kalorycznych sosów może sprawić, że przytyjemy. To właśnie jeden z powodów, dla których osoby będące na diecie rezygnują z jedzenia makaronu.

Okazuje się, że jest jeden rodzaj makaronu, z którego nie tylko nie powinny rezygnować a wręcz po niego sięgać. Prawie w ogóle nie zawiera kalorii a co za tym idzie jest bardzo dietetyczny. To makaron o nazwie konjac. Można go z powodzeniem dodać zarówno do zupy, jak też past czy sałatek.

Makaron konjac - z czego jest zrobiony?

Makaron konjac produkowany jest z rośliny, która jest rośliną storczykowatą. Uprawiana jest głównie w Japonii i Chinach. To właśnie ta roślina sprawia, że makaron, który z niej powstaje, jest bogaty w błonnik, zwany również glucomannanem. To on nadaje mu specyficznej konsystencji. Właśnie dlatego często sięgają po niego osoby, które są na diecie i chcą schudnąć.

Makaron konjac pomaga chudnąć

Makaron konjac idealnie nadaje się do diety redukcyjnej. Nie zawiera kalorii a poza tym ma neutralny smak i nieco żelową konsystencję. Można go kupić w postaci spaghetti czy nuddle. Makaron konjac jest bogaty w błonnik, co sprawia, że świetnie wpływa na trawienie i zapobiega wzdęciom oraz zaparciom. Poza tym daje uczucie sytości i podkręca metabolizm. Mało, kto wie, że ten rodzaj makaronu obniża także poziom cukru i cholesterolu we krwi.

Makaron konjac - jak go ugotować?

Makaron konjac ma jeszcze jedną ogromną zaletę. Nie zawiera glutenu i dlatego też mogą go jeść ci, którzy zmagają się z celiakią albo są na diecie bezglutenowej. Makaron konjac jest bardzo łatwy w przygotowaniu. Wystarczy go opłukać i wrzucić do gotującej się, osolonej wody na 5-7 minut. Świetnie komponuje się z mięsem, warzywami a także zupami czy sałatkami.

Makaron konjac à la spaghetti bolognese - składniki

1 opakowanie makaronu konjac

300 g mielonego mięsa wołowego

1 puszka pomidorów w puszce

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka oliwy z oliwek

Sól, pieprz, zioła włoskie do smaku

Makaron konjac à la spaghetti bolognese - sposób przygotowania

Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj posiekaną cebulę i czosnek, smaż do zeszklenia.

Dodaj mięso i smaż do momentu, aż będzie całkowicie brązowe. Wlej pomidory z puszki, dopraw solą, pieprzem i ziołami, gotuj na wolnym ogniu przez 15 minut.

Makaron konjac przygotuj według instrukcji na opakowaniu. Podawaj makaron z sosem bolognese na wierzchu.