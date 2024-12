Wbij igłę w jajko przed gotowaniem. Skorupka nie pęknie

Szefowie kuchni mają genialny patent, by skorupka jajka nie pękała podczas gotowania. Przede wszystkim dobrze jest wyjąć jajka z lodówki na około pół godziny przed ich gotowaniem. To sprawi, że jajka nabiorą temperatury pokojowej, a dzięki temu nie skorupka nie pęknie pod wpływem nagłego wzrostu temperatury w gotującej się wodzie.

Najlepszy trik na gotowanie jajek znacznie ułatwia ten proces. Wystarczy przed gotowaniem wbić w skorupkę jajka igłę, tak by pozostała w niej dziurka. Trzeba to zrobić w najszerszym miejscu jajka. Po co wbija się igłę w skorupkę jajka? Odpowiedź jest prosta. Dzięki temu zabiegowi, podczas gotowania, rosnące ciśnienie będzie miało ujście, a skorupka jajka pozostanie naruszona.

Inne triki na gotowanie jajek

Oprócz wyjęcia jajek z lodówki na około pół godziny przed ich gotowaniem oraz zrobieniu dziurek w ich skorupkach, warto gotować jajka w zimnej wodzie. Temperatura cieczy będzie powoli rosła, co uchroni skorupkę jajka przed pęknięciem. Eksperci zalecają również, by do wody do gotowania jajek dodać odrobinę octu, soli lub soku z cytryny.