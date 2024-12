Dlaczego śledzie wychodzą gorzkie? Powód jest jeden

Śledzie to tradycyjna polska przystawka, która w wielu domach gości przez cały rok. Kulminacja popularności śledzi przypada na okres Bożego Narodzenia, ponieważ śledzie należą do kanonu potraw, które podaje się na stole w czasie świąt. Można podawać śledzie w oleju, occie, śmietanie lub w bardziej nowoczesnym wydaniu np. w stylu śródziemnomorskim. Bez względu na to, na jaki przepis na śledzie się zdecydujemy, warto zadbać, by ryba była odpowiednio przygotowana.

Co zrobić, by śledzie nie wyszły gorzkie?Nie należy dodawać do nich świeżej cebuli. To powszechny błąd, który zdarza się wielu osobom. To właśnie świeża cebula może sprawić, że ryba nabierze niesmacznego gorzkiego posmaku. Jednak śledzie bez cebuli również nie wydają się być dobrym pomysłem. Aby podać śledzie z cebulą, należy uprzednio zblanszować warzywo. Wystarczy zalać cebulę wrzątkiem na kilka sekund, dzięki temu ulotnią się związki siarki zawarte w cebuli, które odpowiedzialne są za gorycz. Cebula będzie miała lekko pikantny i słodkawy smak, a także nabierze odpowiedniej miękkości.

Inne powody, dlaczego śledzie są gorzkie, to dodanie do nich zbyt dużej ilości gorzkich przypraw, jak gorczyca, ostra papryka czy nadmiar octu.

Dlaczego śledzie wychodzą niedobre? Winne błędy w przygotowaniu

Inny powszechny błąd w przygotowywaniu śledzi to przede wszystkim zbyt długie moczenie ryby w wodzie i mleku. Przetrzymanie śledzi w płynie może skutkować nie tylko utratą ich charakterystycznego smaku, przez co staną się mdłe i niesmaczne, a ich struktura stanie się zbyt miękka i rozpadająca.

Moczenie śledzi ma na celu usunięcie z nich nadmiaru soli, jednak warto to robić z umiarem. Przed umieszczeniem śledzi w wodzie, należy opłukać je pod bieżącą wodą. Aby zachować pełnię smaku ryby oraz jej odpowiednią strukturę, wystarczy moczyć śledzie w zimnej wodzie przez około półtorej godziny. Następnie można zanurzyć śledzie jeszcze na pół godziny w mleku, które sprawi, że ryba będzie delikatniejsza w smaku.