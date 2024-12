Jak mrozić pierogi na święta i nie tylko?

Pierogi to polskie dobro narodowe, bez którego miłośnicy polskiej kuchni nie wyobrażają sobie życia. Pierogi ruskie, z mięsem z kapustą i grzybami, z owocami - możliwości jest wiele, a każdy ma swoją ulubioną. Przygotowujemy je na codzienny obiad i na święta. Ponieważ wymagają sporo pracy, zwykle robi się je raz na jakiś czas, a nadmiar - mrozi, by zachować porcję na inny dzień. Niestety nierzadko okazuje się, że rozmrożone pierogi ani nie smakują ani nie wyglądają dobrze. Po rozmrożeniu często tracą kształt, więc ich wygląd nie zachęca do jedzenia. Jak mrozić pierogi, by zachować ich smak i wygląd? Odpowiedź przynosi Anna Starmach.

Ekspertka poleca genialny trik

Dobrym sposobem na mrożenie pierogów podzieliła się Anna Starmach, ceniona restauratorka i osobowość telewizyjna. Ekspertka poleca, by pierogi zblanszować przed zamrożeniem. Według jej zaleceń należy, przygotowane pierogi należy zanurzyć na pół minuty w gotującej się, osolonej wodzie z dodatkiem oleju roślinnego. Następnie należy wyłożyć pierogi na oprószonym wcześniej mąką stole lub tacy. Trzeba je poukładać tak, by się nie posklejały.

Pierogi muszą wystygnąć, by mogły trafić do zamrażarki na dwie godziny. Kolejny krok to wyjęcie już zamrożonych pierogów z zamrażarki i przełożenie ich do woreczków do mrożenia żywności. Następnie tak przygotowane pierogi znów trafią do zamrażarki, by poczekać do świąt lub na kolejny obiad.