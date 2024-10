Jesień to sezon grzybów. Te, które zbierzemy w lasach najchętniej marynujemy lub suszymy. Często też mrozimy, by służyły nam zimą do przygotowania chociażby świątecznych potraw takich jak kapusta z grzybami, czy pierogi.

Jakie gatunki grzybów wybrać do mrożenia?

Okazuje się, że istnieje kilka patentów na to, by grzyby po rozmrożeniu smakowały jak świeże. Ważny, jeśli nie najważniejszy jest pierwszy krok, czyli ostra selekcja grzybów, które zamierzamy zamrozić. Tu sprawdzą się tylko i wyłącznie młode i jędrne sztuki. Te, które są uszkodzone lepiej od razu je wyrzucić albo przeznaczyć do smażenia lub duszenia.

Jakie gatunki najlepiej nadają się do zamrożenia? Odpowiedź jest prosta - prawie wszystkie. Najczęściej mrozimy podgrzybki, prawdziwki lub koźlaki. To właśnie one smakują najlepiej po rozmrożeniu. Głównie dlatego, że nie są to grzyby blaszkowe.

Tak przygotuj grzyby do mrożenia

Ważne jest także to, by grzyby, które będziemy chcieli zamrozić, nie były wilgotne. Trzeba je dokładnie oczyścić najlepiej robiąc to pędzelkiem. Wypłukane następnie pod bieżącą wodą grzyby, trzeba osuszyć ręcznikiem papierowym i wtedy można je spokojnie zamrażać. Wilgotne, tuż po rozmrożeniu będą gumowe i miękkie.

Co zrobić z grzybami przed zamrożeniem? Obgotować a może zblanszować?

Grzyby przed zamrożeniem powinno się obgotować, blanszować, czy zamrozić surowe? Eksperci kulinarni nie potrafią udzielić w tej kwestii jasnej odpowiedzi. Obgotowane grzyby będą miały mniejszą objętość i łatwo będzie je przechowywać. Niestety przygotowane w ten sposób stracą swoje walory smakowe. Lepiej, więc zamrozić je w surowej postaci. Jedynym minusem tej formy mrożenia jest to, że trzeba je zużyć dosłownie w przeciągu kilku miesięcy. Przegotowane z kolei można spokojnie używać przez cały rok aż do czasu kolejnego grzybobrania.

O tym pamiętaj, gdy zamrozisz grzyby

Trzeba jedynie pamiętać, by się nie posklejały. Zanim wrzucimy je do zamrażalnika, trzeba je ostudzić i osuszyć. Najlepiej ułożyć je na płaskich tackach, Gdy się zamrożą, dobrze jest przesypać do woreczków albo pojemników do mrożenia. Dobrym rozwiązaniem będą zarówno te plastikowe jak i silikonowe pojemniki. Warto je podpisać nazwą grzybów oraz datą mrożenia. Pamiętaj też, że grzybów nie wolno ponownie zamrażać. Trzeba je od razu wykorzystać.