Jesień to czas, gdy w lasach pojawiają się grzyby. Zwłaszcza podczas tej pory roku często lądują też na naszych talerzach. Wśród jadalnych grzybów na szczególną uwagę zasługuje ten jeden. Nazywany "leśnym mięsem" jest idealny dla tych, którzy liczą kalorie i odchudzają się. Często sięgają po niego także wegetarianie. Dlaczego jest tak dobry i co to za grzyb?