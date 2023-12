Masz zapasy suszonych grzybów? Jeśli je sama zebrałaś, wtedy są na pewno odpowiednio posegregowane i oczyszczone przed suszeniem. Można też kupić dobrze przygotowane grzyby do potraw świątecznych. Najlepiej nadają się do tego podgrzybki i prawdziwki, które niestety nie są tanie. Przed wykorzystaniem ich do farszu czy zupy, trzeba je namoczyć.

Jak długo to robić? Czy koniecznie w wodzie? To bardzo ważne, by grzyby nie straciły aromatu.

Jak długo moczyć suszone grzyby?

Nim zaczniesz moczyć grzyby, musisz je umyć. To ważne, bo w suszonych grzybach czasami znajduje się jeszcze piasek czy inne nieczystości. Grzyby umyj w letniej wodzie, a potem odsącz. Wtedy są gotowe do moczenia w ciepłej wodzie. Nie powinno jej być zbyt dużo, bo grzyby stracą aromat. Wystarczy je zalać. Od czasu do czasu mieszaj grzyby, by wszystkie dokładnie nasiąknęły wodą. Jak długo powinno trwać moczenie? Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. Całą noc? Kilka godzin? To zależy.

Czas moczenia zależy od gatunku grzybów

Na czas moczenia ma wpływ gatunek grzybów. Dość szybko miękną podgrzybki i prawdziwki. Mniej czasu potrzebują też grzyby, które były zbierane jeszcze w tym roku. Zalewaj je zawsze ciepłą wodą. Gorąca woda wcale nie przyspieszy tego procesu, a sprawi, że grzyby stwardnieją. Kiedy będą idealne? Najlepsza metoda to sprawdzanie stopnia ich miękkości. Gdy jest odpowiedni, delikatnie odciśnij grzyby z wody. Zbyt długie moczenie pozbawi je aromatu. Wodę po moczeniu (dlatego trzeba grzyby dokładnie umyć) możesz wykorzystać do wzbogacania smaku zupy, barszczu lub do obgotowania grzybów.

Czy można moczyć grzyby w mleku?

Grzybów nie musisz moczyć w wodzie. W kuchni staropolskiej stosowano do tego mleko i ten sposób jest wciąż popularny. W ciepłym, lekko posolonym, mleku grzyby szybko miękną. Moczenie jednak zawsze powinno trwać co najmniej godzinę. Mleko pozbawia też grzyby goryczki, którą czasami mają. Nadaje im delikatny, kremowy posmak. W ten sposób przygotowane grzyby także szybciej się ugotują.