Surówki to idealny dodatek do obiadu. Pasują tak naprawdę do wszystkiego. Świetnie skomponują się z ziemniakami i kotletem, czy kaszą i pulpetami. Będą również doskonałym dodatkiem do wytrawnych naleśników albo pierogów.

Surówka złocista. Idealna podczas odchudzania

Po surówki warto sięgać, bo to bomba witaminowa i odżywcza. Zwłaszcza ta surówka jest tego najlepszym przykładem. Nazywana jest "złocistą". Jej składniki to kapusta kiszona i marchewka. Można zjadać ją do obiadu, ale też jako samodzielną przekąskę. Idealnie sprawdzi się we wszelkiego rodzaju dietach, które mają na celu zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ta surówka podkręca metabolizm. Wzmacnia też odporność

Surówka z marchewki i kiszonej kapusty nie tylko podkręca metabolizm, ze względu na to, że zawiera bardzo dużą dawkę błonnika pokarmowego, ale też dla tego, że nie ma w niej zbyt wiele kalorii. Znaleźć w niej można takie witaminy jak A, E, K, czy B. To także bogate źródło magnezu, potasu, żelaza i wapnia. Dodatkowy plusem wynikającym z jedzenia surówki złocistej jest to, że zawarta w niej marchewka świetnie wpływa na naszą cerę.

Takie źródło witamin wzmacnia więc naszą odporność i pomaga w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Warto dorzucić do niej kminek, który również zadziała łagodząco na nasz układ pokarmowy i zapobiegnie wzdęciom.

Przepis

Składniki:

500 g kiszonej kapusty

250 g marchwi

1-2 jabłka

1 łyżka soku z cytryny

5 łyżek oleju rzepakowego

1/2 łyżeczki mielonego kminku

szczypta świeżo mielonego pieprzu

sól i cukier do smaku

Sposób przygotowania:

Kiszoną kapustę należy odcisnąć z nadmiaru soku. Jeśli jest za kwaśna warto opłukać ją wodą i znowu odcisnąć. Następnie należy poszatkować kapustę na drobne kawałki. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o drobnych oczkach.

Jabłko również obieramy i ścieramy. Tak przygotowane należy skropić sokiem z cytryny, by zachowało jasny kolor. Do kapusty należy dodać marchewkę i jabłko. Tak przygotowaną surówkę trzeba doprawić kminkiem, pieprzem, solą i cukrem. Polać olejem rzepakowym i wymieszać.