Gotowana kukurydza to przysmak, który zwłaszcza wczesną jesienią jest najlepszy. Serwują ją uliczni sprzedawcy, można ją zjeść w jednym z fast foodów albo kupić na targu lub w sklepie i samemu przygotować.

Tak ugotuj kukurydzę, by była smaczna i chrupiąca

Sezon na kukurydzę trwa. Najczęściej podajemy ją ugotowaną z dodatkiem soli i masła. Jak ją ugotować by nie była twarda a smaczna i chrupiąca? Zanim wrzucimy ją do garnka, warto sprawdzić, jaką jej odmianę kupujemy. Jeśli to kukurydza pastewna, to jej gotowanie będzie trwało nieco dłużej, niż cukrowej. Mało znanym a bardzo dobrym trikiem na dobrze ugotowaną kukurydzę jest wrzucenie jej nie do zimnej a już gotującej się wody, gdy wrze.

W czym ugotować kukurydzę, by była kremowa w smaku?

Do ugotowania kukurydzy pastewnej dobrze jest dodać łyżeczkę cukru, wtedy będzie słodsza i chrupiąca. Gotowanie tej odmiany zajmie nam ok. 15-20 minut. Kukurydza cukrowa będzie dobra po zdecydowanie krótszym czasie ok. 7 minutach. Jeżeli chcemy, by ziarna naszej kolby były delikatne i kremowe w smaku, warto zmieszać wodę z mlekiem w proporcjach pół na pół. Kukurydzę można ugotować także w samym mleku. Warto wówczas dodać kilka gałązek rozmarynu lub tymianku.

Czy do gotowania kukurydzy dodać sól?

Czy do gotowania kukurydzy dodaje się sól? Lepiej tego nie robić. Kukurydza gotowana w wodzie z solą sprawi, że będzie ona twarda i niesmaczna. Cukier będzie zdecydowanie lepszym dodatkiem. Jako dodatku do gotowanej kukurydzy oprócz masła i soli, można także użyć pieprzu, czy chilli. Wtedy będzie ostrzejsza w smaku.