Estragon do kiszonych ogórków. Jaki daje efekt?

Dodanie estragonu do ogórków sprawi, że po ukiszeniu zyskają korzenny, lekko anyżowy smak i aromat. Będą też chrupiące i nie popękają. Estragon, który ma właściwości konserwujące, sprawi również, że nie powinny się zepsuć.

Estragon do ogórków. Świeży czy suszony?

Estragon jest ziołem stosunkowo łatwo dostępnym w Polsce. Możemy go kupić w formie świeżej, jak i suszonej. Da się go też uprawiać w przydomowym ogródki, na balkonie czy kuchennym parapecie. Jeśli chcemy dodać go do kiszonych ogórków, lepiej sprawdzi się estragon świeży. Suszony może być zbyt intensywny. Istnieje też ryzyko, że ogórki zyskają gorzkawy posmak.

Ile estragonu dodaje się do kiszenia ogórków?

Większość dostępnych przepisów mówi, że najlepsza ilość estragonu do kiszenia ogórków to gałązka na słoik. Jej wielkość zależy od rozmiaru słoika. Osoby doświadczone wiedzą jednak, że tego typu informacje to wskazówka której nie trzeba się kurczowo trzymać. Wiele zależy bowiem od naszych preferencji smakowych. Należy tylko mieć na uwadze, że z estragonem, jak z każdym innym dodatkiem w kuchni, można przedobrzyć.

Ogórki kiszone z estragonem. Przepisy

W przepisy na ogórki kiszone z estragonem najczęściej mówią o tym, że gałązka estragonu powinna być dodawany w całości, bez siekania. W niektórych wariantach estragon pojawia się jako główna przyprawa (oprócz chrzanu, kopru czy czosnku). W innych autorzy proponują też inne dodatki wpływające na smak ogórków.