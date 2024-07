Dieta w upały – co jeść, gdy jest gorąco?

Kiedy za oknem prawdziwe lato, a wysokie temperatury nierzadko goszczą także wewnątrz pomieszczeń, wolimy raczej unikać długiego stania przy kuchence. Co jeść w upały?

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Chłodniki bez gotowania idealne na upały

Chłodniki, czyli zupy jedzone na zimno, to doskonała pozycja na upały. Są nie tylko smaczne, orzeźwiające i chłodzące, lecz także zdrowe. Wiele przepisów w ogóle nie wymaga włączania kuchenki. Wystarczy zetrzeć na tarce rzodkiewki, ogórka zielonego, konserwowe buraki, zalać całość maślanką i udekorować koperkiem oraz szczypiorkiem – i gotowe. Innym rodzajem chłodnika jest na przykład gazpacho – zupa z surowych pomidorów z dodatkiem innych warzyw oraz oliwy. Orzeźwia i doskonale smakuje. Ponadto takie danie ma dużo potasu.

Reklama

Szybkie sałatki na wysokie temperatury

Dobrym wyborem w upał będą też wszelkiego rodzaju sałatki. Panuje tutaj pełna dowolność, warto je komponować tak, by naprawdę smakowały. Podstawą są warzywa, ale aby były bardziej pożywne, można do nich dodać ser, kurczaka czy strączki. By takie danie było lekkie, zrezygnujmy z majonezu. Zamiast niego można na przykład zmieszać oliwę z oliwek z sokiem z cytryny i świeżą bazylią.

Wegetariańskie sushi latem

Sycące i smaczne będzie również sushi. Jednak dodatek surowej ryby nie wydaje się najlepszym wyborem na lato. Dlatego idealnie sprawdzi się wegesushi, do którego można dodać same warzywa, tofu lub tempeh.

Owoce i warzywa – idealna przekąska latem

Są pyszne, bogate w witaminy i minerały, a w dodatku świetnie nawadniają – dlatego na przekąskę w upały warto wybrać owoce i warzywa. Soczyste arbuzy, ogórki, melony, czereśnie, porzeczki, morele – to tylko niektóre z nich.

Co pić w upały?

Podczas upałów trzeba pić więcej niż zazwyczaj – im jest cieplej, tym bardziej się pocimy, a w związku z tym organizm traci nie tylko wodę, lecz także sole mineralne (między innymi sód i potas). Co pić, gdy za oknem jest gorąco?

Woda mineralna – podstawa nawodnienia

Pierwszym i oczywistym wyborem jest woda mineralna, najlepiej wysoko- i średniozmineralizowana. Jeśli zwykła woda ci nie smakuje, dodaj do niej owoce, plasterki ogórka, sok z cytryny albo listki mięty. Wodę można też lekko osolić (jednak tylko pod warunkiem, że twoje posiłki nie zawierają dużo soli).

Sok pomidorowy schłodzi i uzupełni potas

W upały warto również postawić na sok pomidorowy. W 100 gramach takie produktu znajduje się aż 230 miligramów potasu, dlatego będzie to jego idealne uzupełnienie. Schłodzony będzie pyszny i przyniesie ulgę od wysokich temperatur.

Na upały… herbata

Dobrym wyborem będzie też herbata miętowa. Mięta ochładza, w związku z czym dobrze wpłynie na obniżenie temperatury ciała. Najlepiej by napar nie był mocno zaparzony. Warto pić go po schłodzeniu, może być też lekko ciepły.