Lato to czas upałów. Lekarze apelują, by w tym czasie dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. By to zrobić większość z nas po prostu pije wodę. Nie zawsze jednak wybieramy tę odpowiednią. Specjaliści ostrzegają przed tym, by nie popełniać jednego błędu, który zaszkodzi a nie pomoże nam w nawodnieniu organizmu.