Wielu z nas pamięta ostrzeżenia swoich babć i mam, które mówiły, że jedzenie czereśni i popijanie ich zimną wodą może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak ból brzucha, wzdęcia, czy biegunka. Choć może to brzmieć jak kolejny mit dietetyczny, istnieją pewne naukowe podstawy, które mogą wyjaśniać te ostrzeżenia.

Czereśnie. Dlaczego nie wolno popijać ich zimną wodą?

Jednym z głównych powodów, dla których nie zaleca się popijania czereśni zimną wodą, jest różnica temperatur między owocem a napojem. Czereśnie są zazwyczaj spożywane w temperaturze pokojowej lub lekko schłodzone, ale zimna woda może mieć znacznie niższą temperaturę.

Kiedy zimna woda dostaje się do żołądka, może powodować skurcze mięśni gładkich w ścianach żołądka. W połączeniu z trudnością trawienia skórki i błonnika czereśni, może to prowadzić do bólów brzucha, wzdęć oraz uczucia dyskomfortu.

Czereśnie a zimna woda. Fermentacja i gaz

Czereśnie zawierają dużo błonnika oraz cukrów prostych, które są idealnym pożywieniem dla bakterii jelitowych. Spożywanie dużej ilości czereśni może prowadzić do wzmożonej fermentacji w jelitach, co z kolei może powodować nadmierne gazy.

Popijanie zimną wodą może dodatkowo utrudniać trawienie, ponieważ zimno może spowalniać procesy trawienne, co prowadzi do dłuższego zalegania treści pokarmowej w jelitach i intensyfikacji procesów fermentacyjnych.

Czereśnie a zimna woda. Perspektywa medyczna

Chociaż nie ma jednoznacznych badań naukowych, które bezpośrednio potwierdzałyby szkodliwość popijania czereśni zimną wodą, wiele wskazuje na to, że jest to kombinacja niewskazana dla osób z wrażliwym układem pokarmowym. Lekarze często zalecają unikanie ekstremalnych zmian temperatur spożywanego pokarmu, ponieważ może to prowadzić do podrażnień żołądka i jelit.

Alternatywne napoje. Jeśli czujesz pragnienie po spożyciu czereśni, lepszym wyborem będzie sięgnięcie po wodę o temperaturze pokojowej lub letnią herbatę. Możesz również spróbować spożywać czereśnie w mniejszych ilościach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych dolegliwości trawiennych.