Kwiaty ozdobą nie tylko ogrodu

Kolorowe kwiaty o różnych kształtach i rozmiarach są prawdziwą ozdobą każdego ogrodu. W zależności od gatunku kwitną już od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zdobią rabaty, a ścięte i wstawione do wazonu stają się piękną ozdobą każdego pomieszczenia. Walory dekoracyjne kwiatów w ogrodzie czy we wnętrzu wydają się więc dla większości z nas oczywiste.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dodawania kwiatów do potraw. Jadalne kwiaty w wielu z nas wywołują zdziwienie, a nawet nieufność. Widząc kolorowe rośliny przyozdabiające potrawy, zastanawiamy się często, czy można je jeść. Obawiamy się, że mogą być trujące. W rzeczywistości wiele kwiatów można bezpiecznie jeść.

Jadalne kwiaty i ich właściwości

Jadalne kwiaty to nie tylko wspaniała ozdoba, ale także prawdziwa skarbnica prozdrowotnych składników. Rośliny te poprawiają smak potraw i mają szereg dobroczynnych właściwości dla naszego organizmu. Stanowią przede wszystkim źródło witamin i minerałów, ale także błonnika i polifenoli. Chociaż sezon na jadalne kwiaty trwa krótko, z ich właściwości korzystać można przez cały rok. Bez problemu można bowiem je suszyć i w takiej postaci wykorzystywać jesienią i zimą. Ususzone jadalne kwiaty zachowują większość swoich dobroczynnych właściwości.

Jadalne kwiaty stanowią wyjątkowy dodatek zarówno do dań wytrawnych jak i słodkich. Można ozdabiać nimi kanapki i sałatki, a także podawać z daniami makaronowymi czy mięsnymi. Są pięknym dodatkiem do ciast, deserów i owoców.

Jakie kwiaty można jeść?

Jakie kwiaty można jeść? Lista zawierająca jadalne kwiaty jest dosyć długa. Znajdują się na niej m.in.:

nasturcje,

stokrotki,

chabry,

bratki,

aksamitki,

fiołki,

maki,

malwy,

pelargonie,

begonie,

goździki,

cykoria,

forsycja,

lawenda,

mniszek lekarski,

lilak,

bluszczyk kurdybanek.

Jak przygotować jadalne kwiaty do spożycia?

Zanim zdecydujemy się na zjedzenie konkretnych kwiatów, musimy upewnić się, czy są to jadalne kwiaty. Należy więc bardzo dokładnie im się przyjrzeć, ponieważ w niektórych przypadkach łatwo o pomyłkę. W razie jej nastąpienia i zjedzenia kwiatów, które nie są jadalne, mogą pojawić się dolegliwości żołądkowe i reakcje alergiczne, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia i życia wstrząs anafilaktyczny.

Poza tym ważne jest, czy kwiaty rosły w miejscu wolnym od zanieczyszczeń takich jak ruchliwe drogi czy zakłady przemysłowe. Istotne też, aby nie pochodziły z obszarów narażonych na chemiczne opryski. Poza tym nie poleca się jedzenia kwiatów z kwiaciarni, ponieważ często są one chemicznie nawożone lub pryskane środkami, które przedłużają ich trwałość. Poza tym nie wolno oczywiście zrywać kwiatów w rezerwatach. Najlepsze miejsca, w których można zbierać jadalne kwiaty, to własne ogródki, balkony, łąki czy pola. Oczywiście pod warunkiem, że miejsca te oddalone są od zanieczyszczeń.

Kiedy już uda się zebrać jadalne kwiaty, należy spożywać je we właściwy sposób. Na początek nie powinno się przesadzać z ich ilością. Najlepiej zaczynać od małych porcji, ponieważ niektóre kwiaty mogą powodować uczulenia. Ponadto nie wszystkie części kwiatów są wskazane do jedzenia. Najlepsze do tego są ich płatki. Nie powinno się natomiast sięgać po ich pręciki, słupki i dna. Przed spożyciem jadalne kwiaty trzeba koniecznie umyć.