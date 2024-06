Kawa z mlekiem owsianym dla wielu fanów tego napoju stała się alternatywą dla mleka krowiego. Zwolenników dodatku do małej czarnej na bazie tego zboża jest coraz więcej. Niestety, jak wynika z ostatnich doniesień, to wcale nie jest takie zdrowe.

Kawa na owsianym mleku nie jest zdrowa

Jak ostrzega Jessie Inchauspé - francuska biochemiczka i autorka bestsellerów, znana na Instagramie jako @glucosegoddess, kawa z mlekiem owsianym, nie przynosi zbyt wielu korzyści. Okazuje się, że w zawrotnie szybkim tempie może podnosić poziom cukru we krwi. To właśnie on może być przyczyną napadów głodu, braku energii a co za tym idzie uczucia znużenia i tzw. mgły mózgowej.

Mleko owsiane jest pozyskiwane z owsa, owies to zboże, a zboże to skrobia. Pijąc mleko owsiane, w zasadzie pijesz sok zbożowy, który zawiera dużo glukozy. To z kolei prowadzi do gwałtownych skoków poziomu glukozy - wyjaśnia Inchauspé.

Jakie mleko zamiast owsianego?

Zwraca uwagę na to, że z mleka owsianego odfiltrowywana jest większość włókien roślinnych. To sprawia, że zarówno w nim, jak i w kawie z mlekiem owsianym, znajduje się bardzo mało błonnika a w naszym naoju znaleźć można praktycznie sam cukier roślinny. Właśnie dlatego kawa z dodatkiem mleka owsianego jako napój na rozpoczęcie dnia nie jest absolutnie dobrym pomysłem.

Mleko krowie składa się głównie z białek i tłuszczu. Mleko orzechowe ma bardzo niską zawartość skrobi, co czyni je znacznie lepszym wyborem, jeśli chodzi o utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy - wyjaśnia biochemiczka. Dlatego też, jeśli nie potrafimy zrezygnować z mleka owsianego, taką kawę lepiej jest wypić nie na pusty żołądek a dopiero po śniadaniu.