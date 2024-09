O której godzinie powinno się jeść kolację? To pytanie spędza sen z powiek wielu osobom. Teorie są różne. Jedni uważają, że ostatni posiłek powinien zostać zjedzony nie później niż o 18. Inni uważają, że nawet 21 to dobra pora. Jaka jest więc ta odpowiednia godzina? Co na ten temat sądzą naukowcy? Jaką konkretną porę jedzenia ostatniego posiłku wskazują?