Truskawki i ich zalety

Truskawki to pyszne i zdrowe owoce, które mają wielu wielbicieli. Są spożywane samodzielnie oraz z dodatkami. Przygotowuje się z nich desery, ciasta oraz przetwory w postaci soków, kompotów czy dżemów.

Truskawki dostarczają wielu witamin i składników mineralnych. Znaleźć w nich można m.in. witaminy A, C i K oraz witaminy z grupy B. Wspomnieć warto też o takich składnikach jak magnez, fosfor, potas, krzem i mangan. Poza tym w owocach tych znajduje się błonnik, który wspiera trawienie i przeciwdziała zaparciom. Ważny składnik stanowi także bromelina – enzym ułatwiający trawienie tłuszczu i węglowodanów oraz usuwanie nadmiaru wody z organizmu. Pomaga więc spalać kalorie, a tym samym chudnąć. Poza tym truskawki same w sobie są niskokaloryczne, a więc śmiało mogą jeść je osoby dbające o szczupłą sylwetkę. Owoce te wykazują również właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne.

Z pewnością warto więc skorzystać z krótkiego sezonu, w którym dostępne są świeże truskawki. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy powinien po nie sięgać. W przypadku niektórych osób zjedzenie tych owoców może okazać się niebezpieczne. Kto nie powinien jeść truskawek?

Kto nie powinien jeść truskawek? Osoby z tymi schorzeniami muszą uważać

Truskawki, chociaż smaczne i zdrowe, nie powinny być jedzone przez osoby cierpiące na pewne dolegliwości. Może to bowiem prowadzić do nasilenia objawów tych chorób, a ponadto do wystąpienia wielu innych nieprzyjemnych skutków takich jak zgaga, wzdęcia czy biegunka. Do dolegliwości, przy których lepiej unikać truskawek, zalicza się:

zespół jelita drażliwego,

refluks przełykowo-żołądkowy,

chorobę wrzodową,

choroby nerek, w tym przede wszystkim kamicę nerkową – zawarty w truskawkach kwas szczawiowy nie powinien być spożywany przez osoby cierpiące na tego rodzaju dolegliwości.

Ponadto truskawek nie powinny jeść osoby, u których stwierdzono nadwrażliwość lub alergię na te owoce oraz na estry kwasu salicylowego, czyli salicylany. W przypadku tych osób po spożyciu truskawek mogą pojawić się zmiany skórne (pokrzywka), świąd, katar sienny, łzawienie i zaczerwienieni oczu. Ponadto wystąpić mogą duszności, nudności, wymioty, bóle brzucha. Natomiast w skrajnych przypadkach może dojść do obrzęku górnych dróg oddechowych i wstrząsu anafilaktycznego.

Przyjmujesz te leki? Uważaj na truskawki

Truskawek nie powinny jeść osoby cierpiące na pewne schorzenia i przyjmujące określone rodzaje leków. Do preparatów tych zalicza się: