Szypułki truskawek: Czy są jadalne?

Maj i czerwiec to sezon na słodkie i soczyste truskawki. To na nie czekamy przez pozostałą część roku. Chętnie zajadamy je samodzielnie oraz z dodatkiem cukru i śmietany. Przygotowujemy z ich udziałem pyszne desery oraz ciasta. W końcu, aby ich smakiem móc cieszyć się nawet zimą, przyrządzamy z nich smaczne i zdrowe przetwory takie jak soki, kompoty czy dżemy.

Przygotowując truskawki do jedzenia, pozbawiamy ich szypułek, które najczęściej wyrzucamy do śmietnika lub ewentualnie na kompostownik. Okazuje się, że to błąd, ponieważ szypułki truskawek zawierają wiele cennych składników. Stanowią źródło witamin C i A, wapnia, żelaza, błonnika i antyoksydantów. Te ostatnie spowalniają starzenie się organizmu poprzez neutralizację szkodliwych wolnych rodników. Z kolei żelazo wspiera produkcję czerwonych krwinek oraz wspomaga pracę układu krążenia. Wapń natomiast wzmacnia kości.

Reklama

Reklama

Innym cennym składnikiem szypułek truskawek jest kwas kawowy, który wykazuje działanie przeciwzapalne, dzięki czemu łagodzi stany zapalne. W związku z tym szypułki truskawek są polecane np. przy bólach stawów. Kwas kawowy działa też moczopędnie, przez co pomaga pozbyć się z organizmu nadmiaru wody i toksyn. Z tego względu jest polecany przy infekcjach dróg moczowych. Innym cennym składnikiem szypułek truskawek są garbniki wspierające pracę układu pokarmowego. Pomagają łagodzić wzdęcia, bóle brzucha, skurcze żołądka. Zmniejszają też dolegliwości związane z nudnościami i biegunką.

Truskawki z szypułkami: Co można z nich przygotować?

Szypułki można oczywiście jeść razem z truskawkami, jednak wówczas mogą – ze względu na swoją szorstką strukturę – trochę psuć smak samych owoców. Można je jednak z nimi zmiksować w celu uzyskania zdrowego koktajlu o wyrazistym smaku. Z truskawek z szypułkami warto też przygotować kompot. Wystarczy całe truskawki wraz z ich zielonymi listkami wrzucić do garnka, zalać wodą i gotować kilka minut. Po przestudzeniu otrzymujemy smaczny i zdrowy napój. Jeśli natomiast całe truskawki z szypułkami wrzucimy do wody i odstawimy na kilka godzin, powstanie nam woda smakowa o delikatnym truskawkowym aromacie.

Szypułki truskawek - idealne nie tylko do sałatek

Szypułki truskawek możemy jednak również wykorzystać samodzielnie. Warto dodać je do sałatek – zarówno owocowych, jak i warzywnych. Świetnie sprawdzą się w połączeniu z samymi truskawkami, awokado, rukolą, pomidorkami koktajlowymi, łososiem czy fetą. Jeśli natomiast je zblendujemy lub utrzemy w moździerzu z dodatkiem oliwy z oliwek soku z cytryny i przypraw, uzyskamy wówczas zielone pesto, podobne do tego przygotowywanego z bazylii.

Szypułki truskawek można ponadto wykorzystać do przygotowania syropu. W tym celu wystarczy zasypać je cukrem i odczekać kilka dni. Kiedy z kolei z oprócz cukru zalejemy je octem jabłkowym, winnym lub spirytusowym, uzyskamy ocet truskawkowy.

Inna propozycja to aromatyczny napar. W tym celu trzeba szypułki truskawek wysuszyć na słońcu lub w suszarce do owoców. Następnie tak przygotowane należy zalać wrzącą wodą. Tego rodzaju napar można przygotować z dodatkiem np. czarnej lub zielonej herbaty. Sam napar po przestudzeniu możemy stosować też – ze względu na jego właściwości przeciwzapalne – do płukania gardła. Wysuszone szypułki można także stosować zewnętrznie. Dzięki zawartości witamin i przeciwutleniaczy pomogą na problemy skórne i nadadzą cerze promienny wygląd. Jednak w przypadku stosowania zewnętrznego najlepiej przygotować mocniejszy napar – większą liczbę szypułek zalać niewielką ilością wrzątku.