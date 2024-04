Owoce dzikiej róży są niewielkie i czerwone. Pomimo ich wyglądu, nie są toksyczne. W rzeczywistości przypisuje im się właściwości przeciwutleniające. Miąższ owoców ma intensywnie czerwony kolor i delikatnie kwaśny smak. Gdy owoce są zbierane później, stają się słodsze. Warto jednak pamiętać, że dojrzewają jedynie od września do października.

Reklama

Dlaczego warto pić herbatę z dzikiej róży?

Owoce dzikiej róży od dawna wykorzystywane są do łagodzenia różnych dolegliwości, takich jak problemy żołądkowo-jelitowe, choroby zwyrodnieniowe stawów, reumatyzm, przeziębienie i podagra. Dodatkowo używano ich do oczyszczania i detoksykacji organizmu.

Reklama

Czerwone owoce są bogate w witaminy, zwłaszcza witaminę C. Wiele korzyści przypisywanych dzikiej róży wynika z tej wysokiej zawartości witamin. Nie tylko wzmacniają one układ odpornościowy, ale także działają przeciwutleniająco. Dodatkowo witamina C może korzystnie wpływać na kondycję naczyń krwionośnych oraz optymalizować przyswajanie minerałów.

Reklama

Właściwości herbaty z dzikiej róży

Herbata z dzikiej róży wykazuje właściwości moczopędne, przeczyszczające oraz przeciwzapalne. Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, wspomaga produkcję kolagenu, reguluje aktywność jelit i zwiększa apetyt. Likopen zawarty w owocach dzikiej róży może chronić komórki, zmniejszając ryzyko wystąpienia raka żołądka, prostaty i płuc. Ponadto owoce te są bogate w witaminę B1, która działa uspokajająco, redukując stres oraz poprawiając równowagę psychiczną i samopoczucie.

Ponadto herbata z dzikiej róży działa przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, reguluje poziom cukru, a także poprawia wygląd skóry – opóźnia proces starzenia się, zwiększa jej elastyczność i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Dodatkowo dzika róża zalecana jest osobom zmagającym się z anemią, ponieważ zawiera dużo żelaza. Ten składnik wspomaga produkcję zdrowych czerwonych krwinek, co przyczynia się do poprawy kondycji układu krwionośnego.

Co zawiera herbata z dzikiej róży?

Herbata z dzikiej róży zawiera również szereg innych potrzebnych składników: garbniki, które działają moczopędnie, kwas krzemowy, kwasy owocowe, przyspieszające trawienie w przypadku zaparć, pektyny, wtórne substancje roślinne, np. galaktolipidy, które mogą pomóc w wiązaniu wolnych rodników, łagodzić bóle stawów oraz hamować stany zapalne, witaminy A, B1, B2 i E, minerały, takie jak magnez, żelazo, wapń, cynk, fosfor, sód i miedź, karotenoidy, np. likopen, które nadają czerwony kolor owocom dzikiej róży i działają przeciwutleniająco, oraz błonnik pokarmowy.

Herbata z dzikiej róży. Jak patrzyć?

Jak parzyć herbatę z dzikiej róży? Najlepiej 1-2 łyżeczki suszonych owoców zalać 250 ml wrzącej wody. Następnie pozostawić pod przykryciem do 10 minut i odcedzić. Taką herbatę można pić 2-3 razy dziennie.

Kto nie może pić herbaty z dzikiej róży?

Przyjmowanie produktów zawierających dziką różę nie jest zalecane osobom, które miały udar, zawał serca lub mają zwiększoną krzepliwość krwi ze względu na obecność rugozyny E, która może sprzyjać powstawaniu zakrzepów. Spożywanie owoców dzikiej róży w tych warunkach może zwiększyć ryzyko kolejnych problemów zdrowotnych.

Dodatkowo, osoby z zaburzonym wchłanianiem żelaza, szczególnie te cierpiące na hemochromatozę, powinny być ostrożne przy spożywaniu przetworów z dzikiej róży, ponieważ może to prowadzić do nadmiernego wchłaniania tego składnika z przewodu pokarmowego. Skutkami ubocznymi może być zgaga, nudności, wymioty, biegunka, a także uczucie zmęczenia, bóle głowy lub problemy ze snem.